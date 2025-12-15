R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a s o s t i e n e l e p r o p o s t e d e l l ’ A l l e a n z a m u n i c i p a l i s t a p e r i l d i r i t t o a l l a c a s a p r e s e n t a t o o g g i a M o n t e c i t o r i o d a u n g r u p p o d i a s s e s s o r i i n r a p p r e s e n t a n z a d i o l t r e 4 0 c i t t à i t a l i a n e . L a c r i s i a b i t a t i v a è o r m a i s t r u t t u r a l e e i l d i r i t t o a l l ’ a b i t a r e è s e m p r e p i ù c o m p r o m e s s o " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " L e a m m i n i s t r a z i o n i c o m u n a l i s o n o s t a t e l a s c i a t e s o l e d a l g o v e r n o a d a f f r o n t a r e q u e s t a c r i s i . S e r v e u n P i a n o C a s a N a z i o n a l e c h e m e t t a a l c e n t r o g l i e n t i l o c a l i , p o l i t i c h e s t r u t t u r a l i e r i s o r s e d e f i n i t e e s t a b i l i . I l d i r i t t o a l l a c a s a e a l l ’ a b i t a r e è u n a p o l i t i c a p u b b l i c a e n o n p u ò e s s e r e l a s c i a t a a l m e r c a t o . L a m a n o v r a e c o n o m i c a d i M e l o n i e G i o r g e t t i n o n i n t e r v i e n e m i n i m a n t e s u q u e s t o t e m a s e n o n p e r l ' a z z e r a m e n t o d i t u t t i i f o n d i , a c o m i n c i a r e d a q u e l l o s u l l a m o r o s i t à i n c o l p e v o l e . P e r i l g o v e r n o l a q u e s t i o n e s i r i s o l v e c o n s e m p l i f i c a z i o n i e i n c e n t i v i p e r i c o s t r u t t o r i , t u t t e m i s u r e i n a d e g u a t e a f e r m a r e l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a . D o p o l ’ a n n u n c i o d i M e l o n i e S a l v i n i a l M e e t i n g d i R i m i n i d i a g o s t o s c o r s o , i l P i a n o c a s a è s p a r i t o d a i r a d a r m a , s o p r a t t u t t o , d a l l a l e g g e d i b i l a n c i o " .