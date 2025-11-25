R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L e p a r o l e c h i a v e d i q u e s t a 2 0 e s i m a e d i z i o n e s o n o : v i s i o n e , r i s o r s e e r i f o r m e . O g g i i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e v i v e u n g r a n d e m o m e n t o d i d i f f i c o l t à , n o n s o l o d a l p u n t o d i v i s t a o r g a n i z z a t i v o , p e r g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i , m a a n c h e p e r c h é n o n r i e s c e a s o d d i s f a r e l e e s i g e n z e d e i p a z i e n t i : l i s t e d ' a t t e s a m o l t o l u n g h e , p r o n t o s o c c o r s o a f f o l l a t i e m e d i c i d i f a m i g l i a a s s e n t i . E ' i l m o m e n t o i n c u i l a p o l i t i c a d e v e p r e n d e r e u n a d e c i s i o n e d e f i n i t i v a s u l d e s t i n o d e l l a p i ù g r a n d e o p e r a p u b b l i c a m a i c o s t r u i t a i n I t a l i a , i l S s n " . C o s ì N i n o C a r t a b e l l o t t a , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e G i m b e , è i n t e r v e n u t o a l l a 2 0 ° e d i z i o n e d e l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t d i A r e z z o . " P r i m a d i d e c i d e r e q u a n t e r i s o r s e m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e e q u a l e r i f o r m a a t t u a r e - s p i e g a C a r t a b e l l o t t a - è n e c e s s a r i a u n a v i s i o n e s u q u a l e S s n v o g l i a m o l a s c i a r e a l l e f u t u r e g e n e r a z i o n i . C o m e F o n d a z i o n e G i m b e r i t e n i a m o c h e s i a n e c e s s a r i o u n p r o g r e s s i v o r i f i n a n z i a m e n t o p u b b l i c o , p a r a l l e l o a u n a s t a g i o n e d i r i f o r m e , p e r c a m b i a r e l e m o d a l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a c h e o b b e d i s c o n o a l e g g i c h e o r m a i h a n n o p i ù d i 3 0 a n n i " . " I l d e c r e t o m i n i s t e r i a l e n . 7 7 d e l 2 3 m a g g i o 2 0 2 2 - s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e G i m b e - è f r e n a t o p e r c h é l e m o d a l i t à c o n c u i s i a m o r i u s c i t i a m e t t e r e i n p i e d i C a s e e O s p e d a l i d i c o m u n i t à h a n n o a v u t o u n f o r t e r a l l e n t a m e n t o : m a n c a i l p e r s o n a l e " , m a n c a n o g l i " i n f e r m i e r i d i f a m i g l i a e d i c o m u n i t à a n c h e n e l l e r e g i o n i d o v e q u e s t e s t r u t t u r e s o n o s t a t e c o m p l e t a t e . N o n s i è r a g g i u n t o u n a c c o r d o c o n i m e d i c i d i f a m i g l i a c h e , p e r a l t r o , i n a l c u n e g r a n d i r e g i o n i d ' I t a l i a c o m e E m i l i a R o m a g n a , L o m b a r d i a , V e n e t o s o n o c a r e n t i e s i s c r i v o n o p o c o a l c o r s o d i f o r m a z i o n e . A n c h e i n q u e s t o c o n t e s t o r i t e n g o c h e s i a n e c e s s a r i o r i a l l i n e a r e l ' o b i e t t i v o f i n a l e " .