R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P a r l a r e d i c a r c e r e s i g n i f i c a p a r l a r e d i s p e r a n z a . È q u e s t o i l c u o r e d e l l ’ a r t i c o l o 2 7 d e l l a C o s t i t u z i o n e . L a d e t e n z i o n e d e v e e s s e r e u n p e r c o r s o d i r i t o r n o a l l a s o c i e t à , n o n u n a p a r e n t e s i d i a b b a n d o n o . I l s o v r a f f o l l a m e n t o r e s t a i l p r i n c i p a l e o s t a c o l o a l l a p i e n a a t t u a z i o n e d i q u e s t i p r i n c i p i , m a s t i a m o i n t e r v e n e n d o c o n u n g r a n d e p i a n o e d i l i z i o c a r c e r a r i o : 6 0 i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i , d i c u i 3 g i à c o n c l u s i , 2 7 i n c o r s o e 3 0 p r o n t i a p a r t i r e , p e r u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 7 5 8 m i l i o n i d i e u r o e l a c r e a z i o n e d i q u a s i 1 0 . 0 0 0 n u o v i p o s t i " . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o i n t e r v e n e n d o a l F e s t i v a l d e l l ’ a c c o g l i e n z a 2 0 2 5 . " A c i ò s i a f f i a n c a i l r a f f o r z a m e n t o d e g l i o r g a n i c i e l ’ a m p l i a m e n t o d e l p e r s o n a l e d i p o l i z i a p e n i t e n z i a r i a , a s s i s t e n t i e p s i c o l o g i . P e n e s o s t i t u t i v e , m i s u r e a l t e r n a t i v e e g i u s t i z i a r i p a r a t i v a c o n s e n t o n o p o i d i s u p e r a r e u n a l o g i c a c a r c e r o c e n t r i c a e f a v o r i r e p e r c o r s i p e r s o n a l i z z a t i d i r e i n s e r i m e n t o . R e s t a c e n t r a l e i l t e m a d e l l a s a n i t à p e n i t e n z i a r i a , d i c o m p e t e n z a r e g i o n a l e : è n e c e s s a r i o u n i m p e g n o m a g g i o r e p e r g a r a n t i r e c u r e t e m p e s t i v e e d i g n i t o s e . D o b b i a m o c o s t r u i r e u n n u o v o u m a n e s i m o c a r c e r a r i o , d o v e l a p e n a n o n s p e n g a , m a a c c e n d a l a s p e r a n z a " , c o n c l u d e .