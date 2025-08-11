R o m a , 1 1 a g o ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n o p r o v a g r o t t e s c a m e n t e a s m e n t i r e l a g r a v i t à d e l l a s i t u a z i o n e d e i s u i c i d i n e l l e c a r c e r i f o r n i t a d a l G a r a n t e n a z i o n a l e p e r i d i r i t t i d e l l e p e r s o n e p r i v a t e d e l l a l i b e r t à e f a u n a m a c a b r a c o n t a b i l i t à p e r v i n c e r e l a g a r a c o n i p r e c e d e n t i g o v e r n i s u i n u m e r i d e i d e t e n u t i c h e s i s o n o t o l t i l a v i t a " . L o d i c e R i c c a r d o M a g i , s e g r e t a r i o d i + E u r o p a . " P e c c a t o c h e i l m i n i s t e r o d e l l a g i u s t i z i a c a n c e l l i i 3 0 d e c e s s i p e r c a u s e d a a c c e r t a r e , c h e s i s o m m a n o a l n u m e r o d e i m o r t i p e r c a u s e n a t u r a l i c h e , c o m e s o t t o l i n e a t o o p p o r t u n a m e n t e d a l G a r a n t e , s o n o l ' e f f e t t o d e l l a d r a m m a t i c a c a r e n z a d i u n a e f f e t t i v a a s s i s t e n z a s a n i t a r i a i n c a r c e r e - p r o s e g u e M a g i - . U n b o l l e t t i n o d i g u e r r a d i c u i i l g o v e r n o e i l m i n i s t e r o d e l l a g i u s t i z i a s i d o v r e b b e r o s o l o v e r g o g n a r e , s e n o n f o s s e c h e i l m i n i s t r o N o r d i o c o n s i d e r i i l s o v r a f f o l l a m e n t o u n a c o s a p o s i t i v a , p e r c h é c o s ì i d e t e n u t i s i c o n t r o l l a n o t r a l o r o e n o n s i s u i c i d a n o , m e n t r e D e l m a s t r o , i l s o t t o s e g r e t a r i o c h e h a l a d e l e g a s u l l e c a r c e r i , a b b i a a m m e s s o c a n d i d a m e n t e c h e c i g o d e a t o g l i e r e l ’ a r i a a i d e t e n u t i ” . " U n a s t r a g e d i S t a t o v e r a e p r o p r i a d i f r o n t e a l l a q u a l e l a r i s p o s t a d e l g o v e r n o è a u m e n t a r e i r e a t i , b u t t a r e q u a n t a p i ù g e n t e p o s s i b i l e i n c a r c e r e e c o s t r u i r e c o n t a i n e r a l l ’ i n t e r n o d i s t r u t t u r e g i à s o v r a f f o l l a t e , t o g l i e n d o i g i à r i d o t t i s p a z i a i d e t e n u t i . L ' u r g e n z a i n d i c a t a a n c h e d a l G a r a n t e d o v r e b b e e s s e r e i n v e c e q u e l l a d i d i m i n u i r e d r a s t i c a m e n t e l e p r e s e n z e n e g l i i s t i t u t i d i p e n a . N o i a b b i a m o f o r n i t o l e p r o p o s t e , c h e s o n o s u l t a v o l o : e s t e n d e r e l a l i b e r a z i o n e a n t i c i p a t a s p e c i a l e , C a s e T e r r i t o r i a l i d i R e i n s e r i m e n t o S o c i a l e , c a r c e r i a n u m e r o c h i u s o e d e p e n a l i z z a z i o n e d e i r e a t i m e n o g r a v i ” , c o n c l u d e M a g i .