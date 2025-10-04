R o m a , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ R i c e v e r e i l P r e m i o M a l a p a r t e è u n g r a n d e o n o r e , s o p r a t t u t t o i n u n l u o g o c o s ì s t r a o r d i n a r i o c o m e C a p r i . N o n è s o l o u n r i c o n o s c i m e n t o p e r s o n a l e , m a u n s e g n o d e l v a l o r e d e l l a l e t t e r a t u r a c o m e s t r u m e n t o p e r u n i r e l e p e r s o n e ” . L o h a d e t t o l o s c r i t t o r e s p a g n o l o F e r n a n d o A r a m b u r u d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a d e l p r e s t i g i o s o p r e m i o l e t t e r a r i o , n a t o n e l 1 9 8 3 d a u n ’ i d e a d i A l b e r t o M o r a v i a e G r a z i e l l a L o n a r d i B u o n t e m p o , c h e o g n i a n n o c e l e b r a l a c u l t u r a n e l l ’ i s o l a a z z u r r a g r a z i e a l s o s t e g n o d i F e r r a r e l l e S o c i e t à B e n e f i t . U n ’ o c c a s i o n e p e r A r a m b u r u p e r r a c c o n t a r e a n c h e u n e p i s o d i o p e r s o n a l e , s i m b o l o d e l l e g a m e c o n i l p u b b l i c o i t a l i a n o : “ E r o a P o r d e n o n e d u r a n t e u n f i r m a c o p i e q u a n d o u n a s i g n o r a m i d i s s e : ‘ L ’ I t a l i a t i a m a ’ . C r e d o s i a l a d i m o s t r a z i o n e c o n c r e t a d i q u a n t o l a l e t t e r a t u r a p o s s a c r e a r e p o n t i t r a l e p e r s o n e ” . L o s c r i t t o r e h a p o i s o t t o l i n e a t o i l s u o r a p p o r t o c o n l a l e t t e r a t u r a i t a l i a n a : “ È u n l e g a m e a n t i c o , l e g a t o s o p r a t t u t t o a l l ’ e m i g r a z i o n e . N e g l i u l t i m i a n n i s t u d i o l ’ i t a l i a n o q u o t i d i a n a m e n t e e l e g g o a u t o r i i t a l i a n i , c l a s s i c i e c o n t e m p o r a n e i . Q u e s t o p e r c o r s o m i h a p e r m e s s o d i a v v i c i n a r m i i n p r o f o n d i t à a l l a c u l t u r a i t a l i a n a ” . R i g u a r d o a l s e n s o p i ù p r o f o n d o d e l l a s u a o p e r a , A r a m b u r u h a s p i e g a t o : “ L a m e m o r i a n o n p u ò r e s t a r e s o l o n e l l a m e n t e d e l l e p e r s o n e , f r a g i l e e d e s t i n a t a a s v a n i r e : d e v e e s s e r e c u s t o d i t a n e i l i b r i , n e l l e b i b l i o t e c h e e n e g l i a r c h i v i , l u o g h i d o v e c h i u n q u e p u ò r e c u p e r a r l a . L e m i e o p e r e n a s c o n o d a l d e s i d e r i o d i r a c c o n t a r e l e f e r i t e d e l l a s t o r i a , d i d a r e v o c e a l l a m e m o r i a e d i c r e a r e s t o r i e c h e p o s s a n o p a r l a r e a c h i u n q u e , o v u n q u e , c o s t r u e n d o p o n t i t r a c u l t u r e e g e n e r a z i o n i ” . R i f l e t t e n d o s u l r u o l o d e l l ’ a r t e n e l l a s o c i e t à , A r a m b u r u h a a g g i u n t o : “ L ’ a r t e r a p p r e s e n t a i l l a t o m i g l i o r e d e l m o n d o e f i n c h é c i s a r à a r t e c i s a r à q u a l c o s a d i p o s i t i v o . N o n p o s s i a m o i g n o r a r e l e b r u t a l i t à , d a l l e a r m i a l l a v i o l e n z a , m a l ’ a r t e r e s t a u n o s t r u m e n t o p e r c o l t i v a r e l e p e r s o n e e m i g l i o r a r e l ’ u m a n i t à . È u n a n t i d o t o a l l a b r u t a l i t à e u n m e z z o p e r c r e s c e r e c o m e i n d i v i d u i e c o m e s o c i e t à ” . L a c o n f e r e n z a s t a m p a d i A r a m b u r u , n e l l a p r i m a g i o r n a t a d e l P r e m i o M a l a p a r t e , h a c o s ì c o n f e r m a t o i l r i c o n o s c i m e n t o n o n s o l o c o m e o m a g g i o a l s i n g o l o a u t o r e , m a a n c h e c o m e c e l e b r a z i o n e d e l r u o l o d e l l a l e t t e r a t u r a n e l l a m e m o r i a c o l l e t t i v a , n e l l a r i c o n c i l i a z i o n e e n e l l a c o s t r u z i o n e d i p o n t i c u l t u r a l i .