Roma, (Adnkronos) - Nel panel Underwater: minacce cyber, sicurezza e nuove dinamiche geopolitiche, parte della conferenza Space&Underwater Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity ospitata nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri Salvo DAcquisto a Roma, Mauro Capo, Sovereign Cloud Lead Europa di Accenture e responsabile del progetto One Defense per lItalia, ha evidenziato come levoluzione tecnologica stia ridisegnando lintero quadro della sicurezza marittima e spaziale. Costellazioni satellitari, sensori, cavi sottomarini e infrastrutture digitali costituiscono un unico spazio operativo, dove la vulnerabilità di un solo nodo può generare effetti sistemici su sicurezza, economia e capacità militari, ha affermato. Per questo, ha osservato, la protezione degli asset critici non è più una necessità tecnica o unurgenza normativa, ma una priorità strategica. Capo ha richiamato due elementi di contesto: la necessità di superare la gestione dei singoli asset in favore di un approccio sistemico multidominio, e la trasformazione degli stessi asset come i cavi sottomarini che si stanno evolvendo incorporando tecnologie di design pensate per garantire una protezione end-to-end. In questo scenario, la minaccia non riguarda più solo i fondali: Attaccare un punto di approdo, una rete energetica o una rete di trasmissione genera lo stesso tipo di vulnerabilità. Citando il concetto di sistema di sistemi richiamato da Fincantieri, Capo ha aggiunto un ulteriore elemento: La centralità e la pervasività del dato. Ogni componente genera segnali e informazioni che devono essere raccolti, integrati e interpretati per avere una visione ampia di ciò che accade e reagire. Da integratore di sistemi, ha spiegato, Accenture lavora da anni su infrastrutture critiche nazionali energia, comunicazioni, trasporti sviluppando soluzioni digitali resilienti, scalabili e integrabili che consentono a istituzioni e Forze Armate di mantenere una superiorità informativa effettiva e continua. Capo ha quindi ribadito la necessità di autonomia tecnologica: Italia ed Europa devono presidiare queste filiere con competenze, tecnologie e governance proprie, riducendo dipendenze esterne e costruendo una reale autonomia strategica.