R o m a , ( A d n k r o n o s ) - N e l p a n e l “ U n d e r w a t e r : m i n a c c e c y b e r , s i c u r e z z a e n u o v e d i n a m i c h e g e o p o l i t i c h e ” , p a r t e d e l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y o s p i t a t a n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i “ S a l v o D ’ A c q u i s t o ” a R o m a , M a u r o C a p o , S o v e r e i g n C l o u d L e a d E u r o p a d i A c c e n t u r e e r e s p o n s a b i l e d e l p r o g e t t o O n e D e f e n s e p e r l ’ I t a l i a , h a e v i d e n z i a t o c o m e l ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a s t i a r i d i s e g n a n d o l ’ i n t e r o q u a d r o d e l l a s i c u r e z z a m a r i t t i m a e s p a z i a l e . “ C o s t e l l a z i o n i s a t e l l i t a r i , s e n s o r i , c a v i s o t t o m a r i n i e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i c o s t i t u i s c o n o u n u n i c o s p a z i o o p e r a t i v o , d o v e l a v u l n e r a b i l i t à d i u n s o l o n o d o p u ò g e n e r a r e e f f e t t i s i s t e m i c i s u s i c u r e z z a , e c o n o m i a e c a p a c i t à m i l i t a r i ” , h a a f f e r m a t o . P e r q u e s t o , h a o s s e r v a t o , l a p r o t e z i o n e d e g l i a s s e t c r i t i c i “ n o n è p i ù u n a n e c e s s i t à t e c n i c a o u n ’ u r g e n z a n o r m a t i v a , m a u n a p r i o r i t à s t r a t e g i c a ” . C a p o h a r i c h i a m a t o d u e e l e m e n t i d i c o n t e s t o : l a n e c e s s i t à d i s u p e r a r e l a g e s t i o n e d e i s i n g o l i a s s e t i n f a v o r e d i u n a p p r o c c i o s i s t e m i c o m u l t i d o m i n i o , e l a t r a s f o r m a z i o n e d e g l i s t e s s i a s s e t – c o m e i c a v i s o t t o m a r i n i – c h e “ s i s t a n n o e v o l v e n d o i n c o r p o r a n d o t e c n o l o g i e d i d e s i g n p e n s a t e p e r g a r a n t i r e u n a p r o t e z i o n e e n d - t o - e n d ” . I n q u e s t o s c e n a r i o , l a m i n a c c i a n o n r i g u a r d a p i ù s o l o i f o n d a l i : “ A t t a c c a r e u n p u n t o d i a p p r o d o , u n a r e t e e n e r g e t i c a o u n a r e t e d i t r a s m i s s i o n e g e n e r a l o s t e s s o t i p o d i v u l n e r a b i l i t à ” . C i t a n d o i l c o n c e t t o d i s i s t e m a d i s i s t e m i r i c h i a m a t o d a F i n c a n t i e r i , C a p o h a a g g i u n t o u n u l t e r i o r e e l e m e n t o : “ L a c e n t r a l i t à e l a p e r v a s i v i t à d e l d a t o . O g n i c o m p o n e n t e g e n e r a s e g n a l i e i n f o r m a z i o n i c h e d e v o n o e s s e r e r a c c o l t i , i n t e g r a t i e i n t e r p r e t a t i p e r a v e r e u n a v i s i o n e a m p i a d i c i ò c h e a c c a d e e r e a g i r e ” . D a i n t e g r a t o r e d i s i s t e m i , h a s p i e g a t o , A c c e n t u r e l a v o r a d a a n n i s u i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e n a z i o n a l i – e n e r g i a , c o m u n i c a z i o n i , t r a s p o r t i – s v i l u p p a n d o s o l u z i o n i d i g i t a l i “ r e s i l i e n t i , s c a l a b i l i e i n t e g r a b i l i ” c h e c o n s e n t o n o a i s t i t u z i o n i e F o r z e A r m a t e d i m a n t e n e r e u n a “ s u p e r i o r i t à i n f o r m a t i v a e f f e t t i v a e c o n t i n u a ” . C a p o h a q u i n d i r i b a d i t o l a n e c e s s i t à d i a u t o n o m i a t e c n o l o g i c a : “ I t a l i a e d E u r o p a d e v o n o p r e s i d i a r e q u e s t e f i l i e r e c o n c o m p e t e n z e , t e c n o l o g i e e g o v e r n a n c e p r o p r i e , r i d u c e n d o d i p e n d e n z e e s t e r n e e c o s t r u e n d o u n a r e a l e a u t o n o m i a s t r a t e g i c a ” .