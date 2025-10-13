A n c o n a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ I l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d ’ I t a l i a è l ’ e v e n t o a n n u a l e c h e c e l e b r a l a c a t e g o r i a p r o f e s s i o n a l e e c h e q u e s t ’ a n n o v e d e c o n v e r g e r e a d A n c o n a t u t t i g l i o r d i n i p r o v i n c i a l i d ’ I t a l i a , o l t r e 1 0 6 , p i ù l e f e d e r a z i o n i e l e f o n d a z i o n i ” . A d i r l o a l l ’ A d n k r o n o s / L a b i t a l i a S t e f a n o C a p a n n e l l i , p r e s i d e n t e d e g l i O r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d e l l a P r o v i n c i a d i A n c o n a , i n o c c a s i o n e d e l 6 9 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d ’ I t a l i a o r g a n i z z a t o d a l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e g l i i n g e g n e r i ( C n i ) e d a g l i O r d i n i d e g l i i n g e g n e r i d i A n c o n a e M a c e r a t a , c h e h a c o m e t i t o l o ' V i s i o n i ' . “ A v r e m o o g g i - s p i e g a - m i l l e i n g e g n e r i i n s a l a . N e l c o r s o d e l C o n g r e s s o v e r r a n n o a n a l i z z a t i d i v e r s i t e m i . I n p a r t i c o l a r e q u e l l o d e l l a s i c u r e z z a s u l t e r r i t o r i o d a l p u n t o d i v i s t a s i s m i c o e i d r o g e o l o g i c o , m a a n c h e l a s i c u r e z z a d e l l e r e t i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . I l t e m a d e l l a s i c u r e z z a r i g u a r d a t a n t o l a c a t e g o r i a d e g l i i n g e g n e r i e d è d e c l i n a t o i n t a n t i s s i m i a s p e t t i c h e s a r a n n o g l i e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i d e l C o n g r e s s o d i q u e s t ' a n n o ” .