R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " U n a b u o n a n o t i z i a d a l C o n s i g l i o d i S t a t o , c h e h a a c c o l t o i l r i c o r s o d i a l c u n e i m p r e s e d e l l a c a n a p a i n d u s t r i a l e , s o s p e n d e n d o l ' e f f i c a c i a d e l l a s e n t e n z a d e l T a r L a z i o c h e c o n f e r m a v a l a d e c i s i o n e d e l g o v e r n o d i i n s e r i r e i l C a n n a b i d i o l o t r a i m e d i c i n a l i s t u p e f a c e n t i i n b a s e a l p r i n c i p i o d i p r e c a u z i o n e . S o p r a t t u t t o , i l C o n s i g l i o d i S t a t o r i a f f e r m a i l p r i n c i p i o d e l l a l i b e r t à d i i n i z i a t i v a e c o n o m i c a , d i c h i a r a n d o c h e i l p r o v v e d i m e n t o d e l g o v e r n o a r r e c a u n g r a v e p r e g i u d i z i o e c o n o m i c o e o c c u p a z i o n a l e . S i s m o n t a c o s ì l a r e t o r i c a d e l g o v e r n o s u l l a c a n n a b i s l i g h t e s i t u t e l a l ’ i n t e r e s s e d i l a v o r a t o r i e i m p r e s e ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . “ U n a v e r a e p r o p r i o s b e r l a a l g o v e r n o M e l o n i , c h e g i u s t o i e r i l a n c i a v a u n a l l a r m e t a n t o d i s p e r a t o q u a n t o r i d i c o l o s u u n a p r e s u n t a s o s t a n z a s i n t e t i c a l e t a l e r i n v e n u t a i n u n a n o n m e g l i o p r e c i s a t a d o s e d i c a n n a b i s l i g h t . L e t a l e n o n è l a c a n n a b i s l i g h t m a l e m i s u r e l i b e r t i c i d e , p r o i b i z i o n i s t e e i l l i b e r a l i d i u n e s e c u t i v o c h e h a m a n d a t o i n c r i s i u n i n t e r o s e t t o r e , a v v i a n d o u n a c a c c i a a l l e s t r e g h e p e r u n a s o s t a n z a c h e n o n h a a l c u n e f f e t t o s t u p e f a c e n t e . O r a , p e r v i a g i u d i z i a r i a - s o t t o l i n e a M a g i - v a s m o n t a t o a n c h e l ’ a r t i c o l o 1 8 d e l d e c r e t o s i c u r e z z a , i n s i e m e a t u t t e l e a l t r e n o r m e c h e r a p p r e s e n t a n o u n a r e s t r i z i o n e d e l l e l i b e r t à , a n c h e e c o n o m i c h e , d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i ” .