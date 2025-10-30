F i r e n z e , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C i r c a i d u e t e r z i d e i t u m o r i a l s e n o m e t a s t a t i c i ( m B c ) s o n o o r m o n o s e n s i b i l i e H e r 2 n e g a t i v i . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e u n a l a r g a p a r t e d e l l e d o n n e a f f e t t e d a c a n c r o a l l a m a m m e l l a m e t a s t a t i c o p u ò e s s e r e t r a t t a t a c o n t e r a p i e a n t i - o r m o n a l i a s s o c i a t e a f a r m a c i b i o l o g i c i i n p r i m a l i n e a . P u r t r o p p o , n e l t e m p o l e c e l l u l e t u m o r a l i s v i l u p p a n o u n a r e s i s t e n z a a t a l i t r a t t a m e n t i . P e r l e p a z i e n t i , f o r t u n a t a m e n t e , a u m e n t a n o l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e c o n t r o q u e s t a n e o p l a s i a s e m p r e p i ù ' a g g r e d i b i l e ' e t r a t t a b i l e r i s p e t t o a l p a s s a t o , i d e n t i f i c a n d o m u t a z i o n i a z i o n a b i l i a t t r a v e r s o l a b i o p s i a l i q u i d a , p e r l a p a z i e n t e u n s e m p l i c e p r e l i e v o d i s a n g u e . E ' f o n d a m e n t a l e g a r a n t i r e a l l e p a z i e n t i l ' a c c e s s o a q u e s t o t e s t m i n i m a m e n t e i n v a s i v o " . L o h a d e t t o P a o l o M a r c h e t t i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e p e r l a m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a ( F m p ) , i n t e r v e n d o a ' B r e a s t i s i o n ' , s u m m i t n a z i o n a l e s u l l e t e r a p i e d i p r e c i s i o n e n e l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o ( m B c ) H r + / H e r 2 - , i n c o r s o a F i r e n z e e p r o m o s s o d a M e n a r i n i S t e m l i n e , a z i e n d a d e l G r u p p o M e n a r i n i d e d i c a t a a l l ' o n c o - e m a t o l o g i a . I l t u m o r e a l s e n o E r + , H e r 2 - r a p p r e s e n t a c i r c a i l 7 0 % d i t u t t i i c a s i d i q u e s t a n e o p l a s i a . L e m u t a z i o n i d i E s r 1 i n t e r e s s a n o o l t r e 2 m i l a p a z i e n t i l ' a n n o i n I t a l i a . T a l i m u t a z i o n i p o s s o n o e s s e r e r i s c o n t r a t e f i n o a l 5 0 % d e l l e p a z i e n t i t e s t a t e a l m o m e n t o d e l l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a d u r a n t e l a t e r a p i a e n d o c r i n a i n f a s e m e t a s t a t i c a . S i a p r o n o n u o v e p o s s i b i l i t à p e r l e p e r s o n e c h e i n I t a l i a v i v o n o c o n q u e s t o t i p o d i m B c , p e r c h é o r a e s i s t e u n t r a t t a m e n t o a p p r o v a t o c h e h a c o m e b e r s a g l i o l e m u t a z i o n i d i E s r 1 , c h e p o s s o n o e s s e r e r i l e v a t e t r a m i t e u n e s a m e d e l s a n g u e n o t o a n c h e c o m e b i o p s i a l i q u i d a . Q u e s t o r a p p r e s e n t a u n c a m b i o d i p a r a d i g m a r a d i c a l e n e l t r a t t a m e n t o d e l l a m a l a t t i a : i n v e c e d i a f f i d a r s i a u n a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o ' u g u a l e p e r t u t t i ' , i c l i n i c i p o s s o n o o r a p e r s o n a l i z z a r e i l t r a t t a m e n t o i n b a s e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e b i o l o g i c h e d e l t u m o r e . D a i l a v o r i d e l c o n g r e s s o , c h e c o i n v o l g e i m a s s i m i e s p e r t i n a z i o n a l i d i c a n c r o a l s e n o , è e m e r s o c h e o g g i è p o s s i b i l e p e r s o n a l i z z a r e i t r a t t a m e n t i p e r l e p a z i e n t i c o n m B c i d e n t i f i c a n d o m u t a z i o n i a z i o n a b i l i a t t r a v e r s o l a b i o p s i a l i q u i d a . L a p r i m a d i q u e s t e t e r a p i e p e r s o n a l i z z a t e , e l a c e s t r a n t , è s t a t a a p p r o v a t a d a l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o l ' e s t a t e s c o r s a e d è o r a d i s p o n i b i l e i n t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e p e r i l t r a t t a m e n t o d i d o n n e i n p o s t - m e n o p a u s a e u o m i n i c o n c a n c r o a l s e n o l o c a l m e n t e a v a n z a t o o m e t a s t a t i c o p o s i t i v o a i r e c e t t o r i p e r g l i e s t r o g e n i ( E r + ) e n e g a t i v o a l r e c e t t o r e 2 d e l f a t t o r e d i c r e s c i t a e p i d e r m i c o u m a n o ( H e r 2 - ) , c h e p r e s e n t a u n a m u t a z i o n e a t t i v a n t e d e l g e n e E s r 1 e c h e h a n n o m o s t r a t o u n a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a d o p o a l m e n o u n a l i n e a d i t e r a p i a e n d o c r i n a c h e a b b i a i n c l u s o u n i n i b i t o r e d e l l e c i c l i n e C d k 4 / 6 . " S t i a m o t r a s f o r m a n d o i l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a i n u n a p a t o l o g i a s e m p r e p i ù t r a t t a b i l e e , i n u n a p e r c e n t u a l e c r e s c e n t e d i c a s i , c r o n i c a - s o t t o l i n e a M a r c h e t t i - L a s v o l t a è l a c a p a c i t à d i ' l e g g e r e ' r i p e t u t a m e n t e i l p r o f i l o b i o l o g i c o d e l t u m o r e d o p o o g n i p r o g r e s s i o n e . O g g i p o s s i a m o i d e n t i f i c a r e d r i v e r s p e c i f i c i , c o m e l e m u t a z i o n i n e l g e n e E s r 1 , c h e p o s s o n o e s s e r e r i s c o n t r a t e a l l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a i n c o n t e s t o m e t a s t a t i c o , p o r t a n d o a u n a p r o g n o s i s f a v o r e v o l e . G r a z i e a f a r m a c i o r a l i d i n u o v a g e n e r a z i o n e c o m e e l a c e s t r a n t , i l p r i m o a p p r o v a t o d a A i f a p e r q u e s t o b e r s a g l i o b i o l o g i c o , p o s s i a m o o f f r i r e u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a m i r a t a e d e f f i c a c e , c h e p u ò p o s t i c i p a r e i l r i c o r s o a l l a c h e m i o t e r a p i a " . Q u e s t a i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a è a c c e s s i b i l e a t t r a v e r s o l a d i a g n o s t i c a m o l e c o l a r e a v a n z a t a . P e r q u e s t o m o t i v o l ' u s o d e l l a b i o p s i a l i q u i d a è o r a f o n d a m e n t a l e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a . E ' u n t e s t m i n i m a m e n t e i n v a s i v o c h e d o v r e b b e e s s e r e r i p e t u t o a o g n i p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a , i n g r a d o d i c a t t u r a r e u n ' i s t a n t a n e a d e t t a g l i a t a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e b i o l o g i c h e d e l c a r c i n o m a . " E l a c e s t r a n t h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e e f f i c a c e p e r l e p a z i e n t i c o n m u t a z i o n i E s r - e v i d e n z i a V a l e n t i n a G u a r n e r i , d i r e t t r i c e d e l l ' U n i t à d i O n c o l o g i a 2 p r e s s o l ' I s t i t u t o o n c o l o g i c o v e n e t o e p r o f e s s o r e s s a d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a - I n o l t r e , l e l i n e e g u i d a e u r o p e e ( E s m o ) r a c c o m a n d a n o e l a c e s t r a n t i n q u e s t a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i e s p e c i f i c a n o c h e l a d e c i s i o n e s u l t r a t t a m e n t o d i s e c o n d a l i n e a r i c h i e d e u n a v a l u t a z i o n e d i b i o l o g i a m o l e c o l a r e t r a m i t e b i o p s i a l i q u i d a . P e r t a n t o , l e p o s s i b i l i t à d i t r a t t a m e n t o p e r l a n e o p l a s i a p i ù f r e q u e n t e e d i f f u s a n e l n o s t r o P a e s e s o n o i n c r e s c i t a . C o n l e n u o v e a r m i a n o s t r a d i s p o s i z i o n e , p o s s i a m o a s s i c u r a r e m i g l i o r i p o s s i b i l i t à d i c u r a e s o p r a v v i v e n z a " . " L ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d i e l a c e s t r a n t s o n o s t a t e v a l u t a t e n e l l o s t u d i o c l i n i c o d i f a s e 3 E m e r a l d , c h e h a c o n f r o n t a t o e l a c e s t r a n t c o n l o s t a n d a r d d i c u r a , c o n s i s t e n t e n e i t r a t t a m e n t i o r m o n a l i ' t r a d i z i o n a l i ' , o v v e r o f u l v e s t r a n t o i n i b i t o r i d e l l ' a r o m a t a s i - a g g i u n g e G r a z i a A r p i n o , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o p r e s s o l ' u n i v e r s i t à d i N a p o l i F e d e r i c o I I i n O n c o l o g i a m e d i c a e p r e s s o l o S b a r r o I n s t i t u t e f o r C a n c e r R e s e a r c h a n d M o l e c u l a r M e d i c i n e , T e m p l e U n i v e r s i t y P h i l a d e l p h i a - S o n o s t a t e a r r u o l a t e 4 7 8 p a z i e n t i . N e l l a p o p o l a z i o n e c o n m u t a z i o n i d i E s r 1 , e l a c e s t r a n t h a d i m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e d e l 4 5 % d e l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e o m o r t e . U n ' a n a l i s i d i s o t t o g r u p p o h a d i m o s t r a t o c h e l a d u r a t a d e l p r e c e d e n t e t r a t t a m e n t o c o n i n i b i t o r i d i C d k 4 / 6 e r a p o s i t i v a m e n t e a s s o c i a t a a u n a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e p i ù l u n g a c o n e l a c e s t r a n t . G r a z i e a q u e s t o s t u d i o , e l a c e s t r a n t è d i v e n t a t o i l n u o v o s t a n d a r d d i c u r a p e r l e p e r s o n e c o n c a n c r o a l s e n o m e t a s t a t i c o E r + , H e r 2 - , c o n m u t a z i o n i d i E s r 1 " . " Q u e s t i r i s u l t a t i , e q u e l l i f u t u r i i n d i v e r s i s t a d i d e l l a m a l a t t i a , s o n o p o s s i b i l i g r a z i e a l c o s t a n t e i m p e g n o n e l l a r i c e r c a b i o l o g i c a e c l i n i c a v o l t a a n u o v e f r o n t i e r e , a i p a z i e n t i e a g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i c h e p a r t e c i p a n o a l l a r i c e r c a p e r c r e a r e n u o v e i m p o r t a n t i o p z i o n i p e r l a c o m u n i t à o n c o l o g i c a , e a l l a c o l l a b o r a z i o n e s c i e n t i f i c a t r a i s t i t u z i o n i , c e n t r i d i r i c e r c a e a z i e n d e f a r m a c e u t i c h e n e l d i s e g n a r e e c o n d u r r e s t u d i c h e r i s p o n d a n o a b i s o g n i c l i n i c i i n s o d d i s f a t t i " , d i c h i a r a A l e s s a n d r a B a l d u z z i , d i r e t t r i c e m e d i c a d i M e n a r i n i S t e m l i n e I t a l i a . N e l l o s t u d i o c l i n i c o E m e r a l d - r i p o r t a u n a n o t a - g l i e v e n t i a v v e r s i p i ù c o m u n i d i t u t t i i g r a d i o s s e r v a t i ( p r e s e n t a t i c o m e e l a c e s t r a n t v s . s t a n d a r d d i c u r a ) s o n o s t a t i : d o l o r e m u s c o l o s c h e l e t r i c o ( 4 1 % v s 3 9 % ) , n a u s e a ( 3 5 % v s 1 9 % ) , v o m i t o ( 1 9 % v s 9 % ) , d i a r r e a ( 1 3 % v s 1 0 % ) , s t i p s i ( 1 2 % v s 6 % ) , d o l o r e a d d o m i n a l e ( 1 1 % v s 1 0 % ) , i n d i g e s t i o n e o m a l d i s t o m a c o ( 1 0 % v s 2 , 6 % ) , a f f a t i c a m e n t o ( 2 6 % v s 2 7 % ) , d i m i n u z i o n e d e l l ' a p p e t i t o ( 1 5 % v s 1 0 % ) , c e f a l e a ( 1 2 % v s 1 2 % ) e v a m p a t e d i c a l o r e ( 1 1 % v s 8 % ) .