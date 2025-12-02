R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l s o t t o t i p o d i m a l a t t i a a r e c e t t o r e o r m o n a l e p o s i t i v o ( H r + ) e H e r 2 - n e g a t i v o è i l p i ù f r e q u e n t e t r a i t u m o r i a l l a m a m m e l l a . O g g i e m e r g e c o m e n o v i t à t e r a p e u t i c a l a p o s s i b i l i t à d i i d e n t i f i c a r e d e i b e r s a g l i s p e c i f i c i r e s p o n s a b i l i d i f e n o m e n i d i r e s i s t e n z a a l l a t e r a p i a e n d o c r i n a , c o m e l ' a l t e r a z i o n e d e l l a p a t h w a y P i 3 k / A k t . L o s t u d i o d i f a s e 3 C A P I t e l l o - 2 9 1 h a v a l u t a t o l ' u t i l i z z o d i c a p i v a s e r t i b , u n i n i b i t o r e d i A k t , i n c o m b i n a z i o n e c o n f u l v e s t r a n t i n p a z i e n t i c h e a v e v a n o s v i l u p p a t o e n d o c r i n o - r e s i s t e n z a . L a c o m b i n a z i o n e s i è d i m o s t r a t a v a n t a g g i o s a , c o n u n d i m e z z a m e n t o d e l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a e l a p o s s i b i l i t à d i r i t a r d a r e l a c h e m i o t e r a p i a " . C o s ì V a l e n t i n a G u a r n e r i , d i r e t t r i c e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a c o m p l e s s a d i O n c o l o g i a 2 d e l l o I o v , l ' I s t i t u t o o n c o l o g i c o V e n e t o , e p r o f e s s o r e s s a d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a , c o m m e n t a n d o l o s t u d i o C A P I t e l l o - p u b b l i c a t o s u l ' N e w E n g l a n d j o u r n a l o f m e d i c i n e ' - a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a p r o m o s s o o g g i a M i l a n o d a A s t r a Z e n e c a p e r a p p r o f o n d i r e l e p r o s p e t t i v e o f f e r t e d a l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e p e r i l c a r c i n o m a m a m m a r i o a v a n z a t o o m e t a s t a t i c o . I l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a " è i l p i ù f r e q u e n t e i n I t a l i a , c o n c i r c a 5 3 m i l a n u o v e d i a g n o s i o g n i a n n o - s p i e g a l ' o n c o l o g a - G r a z i e a l l o s c r e e n i n g e a i m i g l i o r a m e n t i d e l l e t e r a p i e , l a m a g g i o r p a r t e d e l l e p a z i e n t i o g g i p u ò g u a r i r e d o p o l a d i a g n o s i . T u t t a v i a , u n a p a r t e d i l o r o p u ò r e c i d i v a r e e u n a a l c u n e p a z i e n t i s i p r e s e n t a n o g i à c o n m a l a t t i a m e t a s t a t i c a a l l ' e s o r d i o " . I t u m o r i a l l a m a m m e l l a n o n s o n o t u t t i u g u a l i e d è p e r q u e s t o i m p o r t a n t e s c e g l i e r e i l t r a t t a m e n t o p i ù a d e g u a t o . P e r f a r l o " è n e c e s s a r i o v a l u t a r e a l c u n i b i o m a r c a t o r i c h e c o n s e n t o n o d i i n d i v i d u a r e l a s t r a t e g i a t e r a p e u t i c a p i ù o p p o r t u n a " , s o t t o l i n e a G u a r n e r i c h e r i m a r c a l ' i m p o r t a n z a d i " l a v o r a r e d i c o n c e r t o c o n i p a t o l o g i e i b i o l o g i m o l e c o l a r i p e r c e r c a r e l e a l t e r a z i o n i s p e c i f i c h e e p o t e r c a n d i d a r e l e p a z i e n t i a u n t r a t t a m e n t o p o t e n z i a l m e n t e p i ù e f f i c a c e " .