R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P e r i l c a r c i n o m a d e l l a m a m m e l l a o r m o n o - p o s i t i v o ( H r + ) e H e r 2 - n e g a t i v o ( H e r 2 - ) s o n o d i s p o n i b i l i n u o v e o p p o r t u n i t à l e g a t e a g l i i n i b i t o r i d e l l a p a t h w a y P i 3 k , m a è f o n d a m e n t a l e g e s t i r e i l t e s t m o l e c o l a r e p e r s e l e z i o n a r e l e p a z i e n t i e o f f r i r e l o r o l ' a c c e s s o a i n u o v i t r a t t a m e n t i " . L o h a d e t t o N i c o l a F u s c o , d i r e t t o r e d e l l a D i v i s i o n e d i A n a t o m i a p a t o l o g i c a d e l l o I e o ( I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a ) e p r o f e s s o r e d i A n a t o m i a p a t o l o g i c a p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e d E m a t o - o n c o l o g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o , i n t e r v e n d o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a p r o m o s s o o g g i a M i l a n o d a A s t r a Z e n e c a , p e r d i s c u t e r e d e l l e p r o s p e t t i v e o f f e r t e d a l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e p e r i l c a r c i n o m a m a m m a r i o a v a n z a t o . I t e s t m o l e c o l a r i c i t a t i d a l l ' e s p e r t o " s o n o m o l t o c o m p l e s s i e p r e n d o n o i n c o n s i d e r a z i o n e t a n t e v a r i a b i l i " , h a s p i e g a t o F u s c o , e v i d e n z i a n d o l ' a s p e t t o l e g a t o a l l a d i s p o n i b i l i t à d i " t e c n o l o g i e c h e s i a n o s u f f i c i e n t e m e n t e s e n s i b i l i e s p e c i f i c h e p e r q u e l l a s p e c i f i c a d o m a n d a c l i n i c a " . F u s c o h a p o i s o t t o l i n e a t o c o m e l ' i m p i e g o d e i t e s t m o l e c o l a r i s i a " u n a s f i d a d a a b b r a c c i a r e c o m e g r u p p o m u l t i d i s c i p l i n a r e , c o n s e n t e n d o a n c h e a l l e p a z i e n t i g e s t i t e i n u n c e n t r o p e r i f e r i c o d i a v e r e a c c e s s o a i t e s t d i e c c e l l e n z a " , c o n c l u d e .