R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P i ù d i 5 . 0 0 0 l e d o n n e e g l i u o m i n i d e l l a P o l i z i a d i S t a t o r a g g i u n t i i n 9 r e g i o n i , 9 6 3 v i s i t e s e n o l o g i c h e c o n c o n t r o l l o e c o g r a f i c o e s e s s i o n i d i c o u n s e l l i n g e f f e t t u a t e i n o l t r e 3 3 0 o r e a c u r a d e g l i s p e c i a l i s t i , c o n u n ’ a d e s i o n e c h e s f i o r a l ’ 8 5 % : s o n o n u m e r i i m p o r t a n t i , c h e c o n f e r m a n o l ’ i n t e r e s s e s u s c i t a t o d a l l ’ i n i z i a t i v a c h e h a o f f e r t o l ’ o p p o r t u n i t à d i s o t t o p o r s i a u n a v i s i t a d i c o n t r o l l o s e n o l o g i c o e a d e s a m e e c o g r a f i c o a l l ’ i n t e r n o d e g l i U f f i c i S a n i t a r i P r o v i n c i a l i d e l l a P o l i z i a d i S t a t o . U n d i c i g l i I s t i t u t i e l e S c u o l e d i f o r m a z i o n e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o c h e h a n n o o s p i t a t o q u e s t ’ a n n o i l p r o g e t t o , d a l N o r d a l S u d d e l P a e s e : A l e s s a n d r i a , P e s c h i e r a d e l G a r d a , P i a c e n z a , T r i e s t e , V i b o V a l e n t i a , s e d i d e l l e S c u o l e A l l i e v i A g e n t i , R o m a e N e t t u n o , s e d i r i s p e t t i v a m e n t e d e l l a S c u o l a S u p e r i o r e d i P o l i z i a e d e l l ’ I s t i t u t o p e r I s p e t t o r i . L e u l t i m e t a p p e h a n n o p o r t a t o i l p r o g e t t o a l l a S c u o l a A l l i e v i A g e n t i d i C a m p o b a s s o , a l l ’ I s t i t u t o p e r S o v r i n t e n d e n t i d i S p o l e t o , a l C e n t r o d i a d d e s t r a m e n t o e i s t r u z i o n e p r o f e s s i o n a l e d i A b b a s a n t a e a l l a Q u e s t u r a d i P a l e r m o . Q u e s t i i r i s u l t a t i d e l l a I I E d i z i o n e d i ' C a r e f o r C a r i n g – A m b a s c i a t r i c i d e l l a P r e v e n z i o n e ' ( w w w . c a r e f o r c a r i n g . i t ) i l l u s t r a t i q u e s t a m a t t i n a a l l a S c u o l a S u p e r i o r e d i P o l i z i a d i R o m a , a l l a p r e s e n z a d e l P r e f e t t o V i t t o r i o P i s a n i , C a p o d e l l a P o l i z i a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a P u b b l i c a S i c u r e z z a , c h e h a s o t t o l i n e a t o l a r i l e v a n z a d i q u e s t a i n i z i a t i v a , o g g i p i l o t a , m a m e r i t e v o l e d i e s s e r e i m p l e m e n t a t a e d e s t e s a q u a n t o p i ù p o s s i b i l e a l l e p e r s o n e c h e f a n n o p a r t e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o , p e r g a r a n t i r e l a m a s s i m a t u t e l a s a n i t a r i a d e l l e r i s o r s e u m a n e . H a i n o l t r e m e s s o i n e v i d e n z a c o m e l a s e r e n i t à s a n i t a r i a i n c i d a s u l l a s e r e n i t à l a v o r a t i v a e i n t r o d u r r e m i s u r e d i c o n t r o l l o s a n i t a r i o a t u t e l a d e l p e r s o n a l e - s o p r a t t u t t o q u e l l o i m p e g n a t o i n a t t i v i t à o p e r a t i v e - e m i g l i o r a r e l ’ a c c e s s o a l l a d i a g n o s i e a l l e c u r e s i g n i f i c h i g a r a n t i r e p u n t u a l m e n t e l a v i t a d e l l e p e r s o n e . P r e v e n z i o n e , c u r a , a t t e n z i o n e , s i c u r e z z a , s t i l i d i v i t a s a n i , q u e s t e s o n o l e p a r o l e c h i a v e d e l p r o g e t t o . L ' o b i e t t i v o n e l 2 0 2 5 è s t a t o r a g g i u n t o : s e n s i b i l i z z a r e l e g i o v a n i d o n n e s u l v a l o r e d e l l a p r e v e n z i o n e i n o g n i f a s e d e l l a v i t a e a u m e n t a r e l ’ a d e s i o n e a g l i s c r e e n i n g p e r u n ’ e q u i t à d i a c c e s s o i n t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e . M a n o n s o l o : ' C a r e f o r C a r i n g 2 . 0 ' h a p u n t a t o a d i f f o n d e r e u n m e s s a g g i o d i a t t e n z i o n e e c u r a d e l l a s a l u t e a n c h e a l d i f u o r i d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , r e n d e n d o l e g i o v a n i i n f o r m a z i o n e a l o r o v o l t a a m b a s c i a t r i c i a t t i v e v e r s o l a c e r c h i a d i f a m i l i a r i , c o n o s c e n t i , a m i c h e , c o l l e g h e . V e n t i c i n q u e g l i s p e c i a l i s t i c h e h a n n o p r e s t a t o s e r v i z i o t r a s e n o l o g i , r a d i o l o g i , c h i r u r g h i . A n c h e p e r l o r o u n ’ e s p e r i e n z a d i v e r s a , a r r i c c h e n t e e d i g r a n d e s o d d i s f a z i o n e , p r o p r i o i n r a g i o n e d e l l ’ i n t e r e s s e d i m o s t r a t o d a l l e g i o v a n i d o n n e , c o n l e q u a l i h a n n o i n t a v o l a t o u n d i a l o g o m o l t o a p e r t o v o l t o a d a c c r e s c e r e l a l o r o c o n s a p e v o l e z z a s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e . U n t e r r e n o f e r t i l e n e l q u a l e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e p o t r à a t t e c c h i r e e p r o s p e r a r e p e r u n a v i t a i n s a l u t e . V e n t u n o l e g i o v a n i d o n n e i n d i r i z z a t e a S t r u t t u r e , P r e s i d i o P o l i a m b u l a t o r i d e l t e r r i t o r i o p e r u l t e r i o r i a c c e r t a m e n t i d i a g n o s t i c i . A l m o m e n t o d e l l a v i s i t a e d e i c o l l o q u i l e A l l i e v e h a n n o p o t u t o b e n e f i c i a r e d i s e s s i o n i d i c o u n s e l i n g e d u c a z i o n a l e , a c u r a d e g l i s t e s s i m e d i c i s p e c i a l i s t i , s u l l ’ i m p o r t a n z a d i s o t t o p o r s i a i c o n t r o l l i m a m m o g r a f i c i p r e v i s t i d a l S e r v i z i o S a n i t a r i o N a z i o n a l e e d a l l e R e g i o n i , e s e g u i r e l ’ a u t o p a l p a z i o n e , s e g u i r e s t i l i d i v i t a s a n i . E h a n n o r i c e v u t o m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o - e d u c a z i o n a l e . I d e a t a e c o o r d i n a t a d a L a d i e s F i r s t e p r o m o s s a d a l l a P o l i z i a d i S t a t o , a n c h e l ’ E d i z i o n e 2 0 2 5 d i C a r e f o r C a r i n g 2 . 0 h a r i c e v u t o i l p a t r o c i n i o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) , s o c i e t à s c i e n t i f i c a d i r i f e r i m e n t o i n o n c o l o g i a , e d i F o n d a z i o n e A i o m . L a d i e s F i r s t r i n g r a z i a A s t r a Z e n e c a , m a i n s p o n s o r , c h e c o n l a s e n s i b i l i t à e l ’ a t t e n z i o n e a l l a p r e v e n z i o n e h a r e s o p o s s i b i l e l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o i m p o r t a n t e p r o g e t t o , e i p a r t n e r t e c n i c i G E H e a l t h C a r e e S a m s u n g H e a l t h c a r e I t a l i a c h e h a n n o m e s s o a d i s p o s i z i o n e l a l o r o t e c n o l o g i a a l l ’ a v a n g u a r d i a p e r i c o n t r o l l i e c o g r a f i c i . " I l p r o g e t t o C a r e f o r C a r i n g è i m p o r t a n t e p e r l a s e n s i b i l i z z a z i o n e e l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o e a l l a m a m m e l l a , c h e v e d e p r o t a g o n i s t a i n p r i m a l i n e a l a P o l i z i a d i S t a t o - h a d e t t o N i c o l a M o l t e n i , S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l ’ I n t e r n o , h a d i c h i a r a t o a m a r g i n e d e l l ’ e v e n t o - c h e s i q u a l i f i c a c o m e u n a f o r z a c a p a c e d i g a r a n t i r e s i c u r e z z a a l P a e s e s o t t o m o l t e p l i c i p u n t i d i v i s t a : p r o t a g o n i s t a n e l l a m o d e r n i t à n e l l a p r e v e n z i o n e s a n i t a r i a , n o n s o l o d e l l e s u e c o m p o n e n t i i n t e r n e , m a d i t u t t e l e d o n n e i t a l i a n e " . L ’ o n o r e v o l e C r i s t i n a A l m i c i , X I I I C o m m i s s i o n e ( A g r i c o l t u r a ) , c o m p o n e n t e C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d ’ I n c h i e s t a s u l F e m m i n i c i d i o C a m e r a d e i d e p u t a t i , h a s o t t o l i n e a t o c o m e " C a r e F o r C a r i n g 2 . 0 s i a u n p r o g e t t o c h e u n i s c e s a l u t e e s i c u r e z z a i n u n g e s t o d i r i c o n o s c e n z a e r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a : p r e n d e r s i c u r a d i c h i o g n i g i o r n o s i p r e n d e c u r a d e g l i a l t r i . N a t o d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a L a d i e s F i r s t e l a P o l i z i a d i S t a t o , i l p r o g e t t o r i c o r d a c h e l a p r e v e n z i o n e è i l p r i m o a t t o d i s i c u r e z z a e c h e l a c u r a — c o m e l a p r o t e z i o n e — è u n a f o r m a d i c o r a g g i o " . L a s e n a t r i c e P a o l a M a n c i n i , d e l l a X C o m m i s s i o n e P e r m a n e n t e ( A f f a r i s o c i a l i , S a n i t à , L a v o r o p u b b l i c o e p r i v a t o , P r e v i d e n z a s o c i a l e ) , h a m e s s o i n e v i d e n z a c o m e C a r e f o r C a r i n g r a p p r e s e n t i u n m o d e l l o v i r t u o s o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a i s t i t u z i o n i , m o n d o s c i e n t i f i c o e s o c i e t à c i v i l e , c h e p o n e l a c u r a e l a p r e v e n z i o n e a l c e n t r o d e l l a s i c u r e z z a e d e l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a , l a P o l i z i a d i S t a t o d i m o s t r a c h e p r e n d e r s i c u r a d e l l a s a l u t e d i c h i t u t e l a i l P a e s e s i g n i f i c a r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a s t e s s a d e l l a n o s t r a c o m u n i t à " . " N e l 2 0 2 5 , g r a z i e a l l a s e n s i b i l i t à d e l l a n o s t r a A m m i n i s t r a z i o n e C e n t r a l e , i l p r o g e t t o ' C a r e f o r C a r i n g – A m b a s c i a t r i c i d e l l a P r e v e n z i o n e ' è s t a t o e s t e s o a t u t t i g l i I s t i t u t i d i f o r m a z i o n e d e l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , d o p o l a p o s i t i v a e s p e r i e n z a a v v i a t a n e l 2 0 2 4 i n L o m b a r d i a e i n E m i l i a - R o m a g n a . L ’ i n i z i a t i v a - h a e v i d e n z i a t o M a r i o M a z z o t t i , d i r i g e n t e g e n e r a l e M e d i c i d e l l a P o l i z i a d i S t a t o , R e f e r e n t e p e r i l P r o g e t t o C a r e f o r C a r i n g - , a c c o l t a c o n g r a n d e f a v o r e d a l l e n o s t r e a l l i e v e , p r o m u o v e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l l a s a l u t e c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a f o r m a z i o n e e d e l l ’ i d e n t i t à p r o f e s s i o n a l e . A t t r a v e r s o l a r e t e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o , p o s s i a m o r a g g i u n g e r e a n c h e l e a r e e d o v e l ’ a d e s i o n e a i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g è a n c o r a b a s s a , c o n t r i b u e n d o a d i f f o n d e r e c o n s a p e v o l e z z a e a c c e s s o e q u o a l l a p r e v e n z i o n e . I r i s u l t a t i c o n f e r m a n o l ’ i m p o r t a n z a d i i n f o r m a r e e s e n s i b i l i z z a r e l e f a s c e p i ù g i o v a n i , p e r c h é l a p r e v e n z i o n e r a p p r e s e n t a i l p r i m o e p i ù c o n c r e t o s t r u m e n t o d i t u t e l a d e l l a v i t a e d i r e s p o n s a b i l i t à v e r s o l a c o m u n i t à " . " S c o p r i r e u n a p a t o l o g i a i l p i ù p r e c o c e m e n t e p o s s i b i l e , a n c h e p r i m a d e l l a c o m p a r s a d e i s i n t o m i , p e r m e t t e d i c o n t r o l l a r n e l ’ e v o l u z i o n e . I n q u e s t o m o d o p o s s i a m o o f f r i r e m a g g i o r i p o s s i b i l i t à d i c u r a , t e r a p i e m e n o a g g r e s s i v e e m e n o i m p a t t a n t i s u l l a q u a l i t à d i v i t a , c o n u n a n o t e v o l e r i d u z i o n e d e l l a m o r t a l i t à . P r e v e n i r e è c r e a r e s a l u t e . N o n c i s t a n c h e r e m o m a i d i r i p e t e r l o : q u a n d o s e m b r a d i f f i c i l e t r o v a r e i l t e m p o p e r u n e s a m e , o c c o r r e p e n s a r e c h e s i t r a t t a d i p o c h i m i n u t i c h e v a l g o n o u n a v i t a - h a s o t t o l i n e a t o B e n e d e t t o L o n g o , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i C h i r u r g i a p l a s t i c a , r i c o s t r u t t i v a e d e s t e t i c a , T o r V e r g a t a - . D e l l e 9 6 3 d o n n e v i s i t a t e , 2 1 s o n o s t a t e i n d i r i z z a t e a g l i o s p e d a l i p e r a c c e r t a m e n t i , c o n l ’ a u s p i c i o c h e s i t r a t t i s e m p l i c e m e n t e d i e s c l u d e r e u n a p a t o l o g i a a n z i c h é d i a g n o s t i c a r l a . M a a n c h e c i s i t r o v a s s e n e l s e c o n d o c a s o , s i a v r à m o d o d i i n t e r v e n i r e s u b i t o , r a s s i c u r a r e , s p e r a b i l m e n t e r i s o l v e r e . I l n o s t r o i m p e g n o c o m e m e d i c i è a n c h e q u e l l o d i r a f f o r z a r e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e , a m p l i a n d o l a p a r t e c i p a z i o n e a g l i s c r e e n i n g t r a l e d o n n e c h e o g g i n o n r i e n t r a n o n e i p r o g r a m m i o f f e r t i d a l S s n . C i a u g u r i a m o c h e c a m p a g n e c o m e q u e s t a p o s s a n o r i p e t e r s i , m a g a r i c o i n v o l g e n d o a n c h e a l t r e c a t e g o r i e p r o f e s s i o n a l i , p e r a m p l i f i c a r e s e m p r e p i ù l ’ a z i o n e d e l l a p r e v e n z i o n e e m o l t i p l i c a r e l e o p p o r t u n i t à d i i n d i v i d u a r e p r e c o c e m e n t e i c a s i , d i a g i r e t e m p e s t i v a m e n t e " . ' C a r e f o r C a r i n g ' è u n " e s e m p i o c o n c r e t o d i c o m e g e n e r a r e i l m a s s i m o v a l o r e a t t r a v e r s o l a p r e v e n z i o n e – h a d e t t o F r a n c e s c a P a t a r n e l l o , V i c e P r e s i d e n t M a r k e t A c c e s s & G o v e r n m e n t A f f a i r s d i A s t r a Z e n e c a I t a l i a – . Q u e s t o p r o g e t t o r a p p r e s e n t a l ’ i d e a d i u n a s a n i t à c h e s i c o s t r u i s c e i n s i e m e e d o v e l a p r e v e n z i o n e s i r e a l i z z a c o n a z i o n i c o n c r e t e a f a v o r e d i u n a c o m u n i t à c o s ì g e n e r o s a c o m e q u e l l a d e l l e d o n n e c h e s v o l g o n o u n l a v o r o i m p o r t a n t e c o m e q u e l l o n e l l a P o l i z i a d i S t a t o . È u n e s e m p i o i n c u i l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i m p r e s a e i s t i t u z i o n i n o n s i s o s t i t u i s c e m a s i a f f i a n c a a l S e r v i z i o S a n i t a r i o , p o t e n z i a n d o l o p e r f a v o r i r e m o d e l l i d i s a l u t e s o s t e n i b i l i e i n c l u s i v i , b a s a t i s u p e r c o r s i i n t e g r a t i d i p r e v e n z i o n e , c u r a e a s s i s t e n z a . C o n ' C a r e f o r C a r i n g ' r i n n o v i a m o i l n o s t r o i m p e g n o a f f i n c h é l a s a l u t e d i v e n t i d a v v e r o u n b e n e c o l l e t t i v o , r i c o r d a n d o a t u t t e l e d o n n e d i s e g u i r e i p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e o f f e r t i d a l n o s t r o S s n . R i n g r a z i a m o i n o l t r e l a P o l i z i a d i S t a t o p e r l a p r e z i o s a c o l l a b o r a z i o n e c h e , a n c h e q u e s t ’ a n n o , c i h a p e r m e s s o d i r a g g i u n g e r e a n c o r a p i ù d o n n e i n a l t r e r e a l t à d e l n o s t r o P a e s e ” . " L e t e c n o l o g i e d i p r e c i s i o n e r a p p r e s e n t a n o o g g i u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e p e r r a f f o r z a r e i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g , o f f r e n d o a i c l i n i c i s t r u m e n t i s e m p r e p i ù a v a n z a t i p e r i n d i v i d u a r e s e g n a l i p r e c o c i e o r i e n t a r e c o n m a g g i o r e e f f i c a c i a i p e r c o r s i d i a g n o s t i c i e t e r a p e u t i c i . Q u e s t o a p p r o c c i o c o n s e n t e d i i n t e r v e n i r e t e m p e s t i v a m e n t e c o n r i c a d u t e p o s i t i v e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a e l ' e f f i c i e n z a d e l s i s t e m a " h a c o m m e n t a t o S o f i a D u c c i , G o v e r n m e n t A f f a i r s , P o l i c y & H e a l t h E c o n o m i c s S p e c i a l i s t d i G E H e a l t h c a r e . " P a r t e c i p a r e a u n ’ i n i z i a t i v a c o m e ' C a r e f o r C a r i n g ' p e r n o i r a p p r e s e n t a u n i m p e g n o c o n c r e t o n e l l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e , s o p r a t t u t t o t r a l e n u o v e g e n e r a z i o n i . S i a m o c o n v i n t i c h e l a t e c n o l o g i a , q u a n d o m e s s a d a v v e r o a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e e d e i p r o f e s s i o n i s t i d e l l a s a l u t e , p o s s a f a r e l a d i f f e r e n z a , r e n d e n d o p o s s i b i l i d i a g n o s i p i ù t e m p e s t i v e e p e r c o r s i d i c u r a p i ù e f f i c a c i . P e r q u e s t o s o s t e n i a m o p r o g e t t i c h e , c o m e C a r e f o r C a r i n g , s a n n o u n i r e i s t i t u z i o n i , r i c e r c a e i m p r e s e i n u n o b i e t t i v o c o m u n e : p r o m u o v e r e l a s a l u t e e c o s t r u i r e u n f u t u r o m i g l i o r e " h a c o n c l u s o D a r i o G u i d o , V i c e P r e s i d e n t o f H e a l t h & M e d i c a l E q u i p m e n t D i v i s i o n d i S a m s u n g E l e c t r o n i c s I t a l i a .