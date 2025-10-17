B e r l i n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D o p o 5 a n n i , l a c o m b i n a z i o n e d i d u e t e r a p i e o r a l i - r i b o c i c l i b ( i n i b i t o r e s e l e t t i v o d e l l a c h i n a s i c i c l i n a - d i p e n d e n t e 4 - 6 ) c o n l a t e r a p i a e n d o c r i n a - r i d u c e d e l 2 8 , 4 % i l r i s c h i o d i r e c i d i v a n e l l a p i ù v a s t a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l l a m a m m e l l a i n s t a d i o i n i z i a l e , i n i b e n d o d u e p r o t e i n e c h i a m a t e c h i n a s i c i c l i n a - d i p e n d e n t i 4 e 6 ( C D K 4 / 6 ) e m o s t r a n d o u n b e n e f i c i o r i l e v a n t e e c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a m a l a t t i a i n v a s i v a ( I d f s ) . E ' q u a n t o e m e r g e d a l l o s t u d i o N a t a l e e p r e s e n t a t o o g g i d a N o v a r t i s a l C o n g r e s s o d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y f o r M e d i c a l O n c o l o g y ( E s m o ) i n c o r s o a B e r l i n o . I r i s u l t a t i d e l l ' a n a l i s i a c i n q u e a n n i d e l l o s t u d i o r e g i s t r a t i v o d i f a s e 3 N a t a l e e d i r i b o c i c l i b , d i m o s t r a n o u n a r i d u z i o n e d e l 2 8 , 4 % d e l r i s c h i o d i r e c i d i v a n e l l a p i ù a m p i a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i a d a l t o r i s c h i o c o n t u m o r e d e l l a m a m m e l l a i n f a s e i n i z i a l e ( E b c ) i n s t a d i o 2 e 3 , p o s i t i v o p e r i r e c e t t o r i o r m o n a l i e n e g a t i v o p e r i l r e c e t t o r e 2 d e l f a t t o r e u m a n o d i c r e s c i t a e p i d e r m i c a ( H r + / H e r 2 - ) t r a t t a t i c o n l ' i n i b i t o r e d i C D K 4 / 6 a s s o c i a t o a l l a t e r a p i a e n d o c r i n a ( E t ) r i s p e t t o a l l a s o l a E t . I t a s s i d i s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a m a l a t t i a i n v a s i v a ( I d f s ) a c i n q u e a n n i s o n o r i s u l t a t i d e l l ' 8 5 , 5 % n e l b r a c c i o c h e c o m p r e n d e v a l ' i n i b i t o r e d i C D K 4 / 6 i n c o m b i n a z i o n e c o n E t r i s p e t t o a l l ' 8 1 % n e l b r a c c i o c o n l a s o l a E t , c o r r i s p o n d e n t i a u n m i g l i o r a m e n t o c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o d i 4 , 5 p u n t i p e r c e n t u a l i . " N e l l o s t u d i o N a t a l e e , c h e h a a r r u o l a t o o l t r e 5 . 0 0 0 p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a m a m m a r i o H r + / H e r 2 i n s t a d i o p r e c o c e - s p i e g a M i c h e l i n o D e L a u r e n t i i s , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a s e n o l o g i c a e t o r a c o - p o l m o n a r e , I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i I r c c s F o n d a z i o n e G . P a s c a l e d i N a p o l i - l ' i n i b i t o r e d i C D K 4 / 6 è s t a t o s o m m i n i s t r a t o i n c o m b i n a z i o n e c o n l a t e r a p i a e n d o c r i n a p e r u n a d u r a t a d i 3 a n n i . I d a t i a g g i o r n a t i a 5 a n n i c o n f e r m a n o u n b e n e f i c i o c l i n i c o s o s t e n u t o i n t e r m i n i d i r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i r e c i d i v a , o s s e r v a t o s i a n e l l e p a z i e n t i c o n c o i n v o l g i m e n t o l i n f o n o d a l e s i a i n q u e l l e c o n m a l a t t i a l i n f o n o d o - n e g a t i v a . Q u e s t i r i s u l t a t i s u g g e r i s c o n o c h e l ' e f f e t t o d e l t r a t t a m e n t o s i e s t e n d e o l t r e i l p e r i o d o d i s o m m i n i s t r a z i o n e , c o n u n p o t e n z i a l e i m p a t t o f a v o r e v o l e s u l l e p r o s p e t t i v e d i g u a r i g i o n e a l u n g o t e r m i n e " . " N e l 2 0 2 4 , i n I t a l i a , s o n o s t a t i s t i m a t i q u a s i 5 3 . 7 0 0 n u o v i c a s i d i c a r c i n o m a d e l l a m a m m e l l a , i l p i ù f r e q u e n t e i n t u t t a l a p o p o l a z i o n e - a f f e r m a F a b i o P u g l i s i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a d e l l ' U n i v e r s i t à d i U d i n e , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' I r c c s C r o d i A v i a n o - I t u m o r i m a m m a r i o r m o n o s e n s i b i l i , c h e c o s t i t u i s c o n o c i r c a i l 7 0 % d e l t o t a l e , p r e s e n t a n o d i s o l i t o u n a b u o n a p r o g n o s i n e l b r e v e p e r i o d o , m a p o s s o n o r e c i d i v a r e a d i s t a n z a d i m o l t i a n n i d a l l a d i a g n o s i , a n c h e d o p o u n v e n t e n n i o . L ' e v e n t o c h e p i ù i m p a t t a d a l p u n t o d i v i s t a c l i n i c o , n e l c a r c i n o m a m a m m a r i o o p e r a t o r a d i c a l m e n t e , è c o s t i t u i t o p r o p r i o d a l l a c o m p a r s a d i r e c i d i v e a d i s t a n z a , a c u i s i a s s o c i a u n p e g g i o r a m e n t o p r o g n o s t i c o . L a c o n s i s t e n z a d e l b e n e f i c i o o s s e r v a t o n e l l o s t u d i o N a t a l e e s o t t o l i n e a i l v a l o r e d i q u e s t a m o l e c o l a , a d o g g i l ' i n i b i t o r e d i C D K 4 / 6 c o n i l m a g g i o r n u m e r o d i e v i d e n z e d i f a s e 3 i n g r a d o d i m i g l i o r a r e i r i s u l t a t i c l i n i c i " . " I d a t i p r e s e n t a t i r a f f o r z a n o i l p o t e n z i a l e d i N o v a r t i s d i r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l r i s c h i o a l u n g o t e r m i n e d i r e c i d i v a d e l t u m o r e a l s e n o i n u n ' a m p i a p o p o l a z i o n e , o f f r e n d o a m e d i c i e p a z i e n t i u n a m a g g i o r e f i d u c i a n e l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a a l u n g o t e r m i n e - h a d i c h i a r a t o P a o l a C o c o , D i r e t t o r e m e d i c o p r e s s o N o v a r t i s - I n a t t e s a d e l l a r i m b o r s a b i l i t à a l i v e l l o i t a l i a n o , s i a m o o r g o g l i o s i d i q u e s t i i m p o r t a n t i r i s u l t a t i c h e r a p p r e s e n t a n o u n ' o p p o r t u n i t à p e r r i d e f i n i r e l o s t a n d a r d t e r a p e u t i c o n e l l ’ a m b i t o d e l l a t e r a p i a a d i u v a n t e , c o n f e r m a n d o i l n o s t r o i m p e g n o n e l l a r i c e r c a i n a m b i t o o n c o l o g i c o " . R i b o c i c l i b è s t a t o s v i l u p p a t o d a N o v a r t i s a t t r a v e r s o u n a c o l l a b o r a z i o n e d i r i c e r c a c o n A s t e x P h a r m a c e u t i c a l s .