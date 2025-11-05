R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " F a r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e d e l t u m o r e a l l a p r o s t a t a è i m p o r t a n t e . A v e r e u n a r e t e c a p i l l a r e s u l t e r r i t o r i o p e r u n a p r e s a i n c a r i c o d e l l e p e r s o n e a f f e t t e d a l l a s t e s s a p a t o l o g i a l o è a l t r e t t a n t o " . C o s ì G i a n A n t o n i o G i r e l l i , m e m b r o d e l l a X I I C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , i n t e r v e n e n d o o g g i a l l ' i n c o n t r o c o n i g i o r n a l i s t i d e d i c a t o a l l e ' S t r a t e g i e i n t e g r a t e p e r l a g e s t i o n e d e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a m e t a s t a t i c o ' . I n q u e s t o c o n t e s t o , s p i e g a , l e i s t i t u z i o n i d e v o n o f a r e " i n n a n z i t u t t o u n a c a m p a g n a d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e , d o v e s i i l l u s t r a c h e g l i s c r e e n i n g n o n s o n o u n a n o i a . S u c c e s s i v a m e n t e b i s o g n a a v e r e u n a c a p a c i t à d i p r e s a i n c a r i c o i n m a n i e r a c a p i l l a r e " . P e r l ' o n o r e v o l e d e m o c r a t i c o , s e r v e " u n c a m b i o d i a p p r o c c i o i n c u i s i m e t t e a l p r i m o p o s t o l a p r o g r a m m a z i o n e d e i b i s o g n i r i s p e t t o a l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' o f f e r t a s a n i t a r i a e c h e p r e s u p p o n e u n a f o r m a z i o n e d i v e r s a d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o , u n c o i n v o l g i m e n t o d e l t e r z o s e t t o r e e m a g g i o r i i n v e s t i m e n t i " . I n o l t r e , " b i s o g n a i n v e s t i r e s u l b e n e s s e r e p e r c h é l a q u a l i t à e l a d u r a t a d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e d o v r e b b e e s s e r e l a p r i o r i t à p e r l a p o l i t i c a - s o t t o l i n e a G i r e l l i - F a r l o n e l m o d o g i u s t o s i g n i f i c a r i s p a r m i a r e r i s o r s e i n c u r e n e l f u t u r o , c o n r i c a d u t e e c o n o m i c h e , n u o v i p o s t i d i l a v o r o e r i p e r c u s s i o n i s u l l e f a m i g l i e " . L ' a u s p i c i o è d i " u n f u t u r o c h e p r e v e d e u n o s t a t o d i s a l u t e d e l l e p e r s o n e p i ù a l t o e a n c h e l a s o s t e n i b i l i t à " e l a s a l v a g u a r d i a " d e l p r i n c i p i o u n i v e r s a l i s t i c o d e l d i r i t t o a l l a c u r a " .