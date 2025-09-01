R o m a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a C o m m i s s i o n e e u r o p e a h a a p p r o v a t o t i s l e l i z u m a b i n c o m b i n a z i o n e c o n c h e m i o t e r a p i a a b a s e d i p l a t i n o c o m e t r a t t a m e n t o n e o a d i u v a n t e , s e g u i t o d a t i s l e l i z u m a b i n m o n o t e r a p i a c o m e t r a t t a m e n t o a d i u v a n t e , p e r i p a z i e n t i a d u l t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e ( N s c l c ) r e s e c a b i l e a d a l t o r i s c h i o d i r e c i d i v a . L o a n n u n c i a B e O n e M e d i c i n e s , a z i e n d a f a r m a c e u t i c a o n c o l o g i c a g l o b a l e , i n u n a n o t a . L ' a p p r o v a z i o n e d e l l a C e s i b a s a s u i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o R a t i o n a l e - 3 1 5 , d i f a s e 3 , l a c u i a n a l i s i f i n a l e p r e d e f i n i t a d i m o s t r a c h e t i s l e l i z u m a b , i n c o m b i n a z i o n e c o n c h e m i o t e r a p i a a b a s e d i p l a t i n o p r i m a d e l l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o e p r o s e g u i t a i n m o n o t e r a p i a i n s e g u i t o - s p i g a l a n o t a - h a m o s t r a t o u n b e n e f i c i o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e ( O s ) r i s p e t t o a l l a c h e m i o t e r a p i a a s s o c i a t a a p l a c e b o . I d a t i d e l l o s t u d i o s a r a n n o p r e s e n t a t i c o m e l a t e - b r e a k i n g a b s t r a c t a l l a I a s l c 2 0 2 5 W o r l d C o n f e r e n c e o n L u n g C a n c e r ( W c l c ) o s p i t a t a d a l l ' I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r t h e S t u d y o f L u n g C a n c e r a B a r c e l l o n a ( S p a g n a ) , d a l 6 a l 9 s e t t e m b r e 2 0 2 5 . " O f f r i r e u n b e n e f i c i o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e , e n d p o i n t f o n d a m e n t a l e n e g l i s t u d i o n c o l o g i c i , i n s i e m e a l l ' a p p r o v a z i o n e d i t i s l e l i z u m a b d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a n e l N s c l c r e s e c a b i l e p e r i o p e r a t o r i o , s e g n a u n m o m e n t o c r u c i a l e p e r i p a z i e n t i e p e r i m e d i c i - a f f e r m a M a r k L a n a s a , C h i e f M e d i c a l O f f i c e r , S o l i d T u m o r s d i B e O n e - E s s e n d o i l s e c o n d o i n i b i t o r e d i P D - 1 a d i m o s t r a r e u n b e n e f i c i o i n t e r m i n i d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e i n q u e s t o s e t t i n g , t i s l e l i z u m a b è p r o n t o a r i d e f i n i r e i l t r a t t a m e n t o d e l t u m o r e d e l p o l m o n e i n E u r o p a " . S u l l a b a s e d e i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o R a t i o n a l e - 3 1 5 p r e c e d e n t e m e n t e r i p o r t a t i a l l a P l e n a r i a v i r t u a l e d e l c o n g r e s s o d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y f o r M e d i c a l O n c o l o g y ( E s m o ) a f e b b r a i o 2 0 2 4 e p u b b l i c a t i s u ' T h e L a n c e t R e s p i r a t o r y M e d i c i n e ' - c h e m o s t r a n o c o m e i 2 e n d p o i n t p r i m a r i d i s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a e v e n t i ( E f s ) e r i s p o s t a p a t o l o g i c a m a g g i o r e ( M p r ) s o n o s t a t i r a g g i u n t i n e l l e a n a l i s i i n t e r m e d i e - i r i s u l t a t i p r i n c i p a l i d e l l ' a n a l i s i f i n a l e ( s u 4 5 3 p a z i e n t i ; r a n d o m i z z a t i 1 : 1 ) m o s t r a n o c h e : c o n u n f o l l o w - u p m e d i a n o d e l l o s t u d i o d i 3 8 , 5 m e s i , i l r e g i m e c o n t i s l e l i z u m a b h a m o s t r a t o u n b e n e f i c i o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d i s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e r i s p e t t o a l b r a c c i o c h e m i o t e r a p i a + p l a c e b o ; i l b e n e f i c i o s i g n i f i c a t i v o d i s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a e v e n t i p r e c e d e n t e m e n t e r i p o r t a t o c o n t i s l e l i z u m a b r i s p e t t o a c h e m i o t e r a p i a + p l a c e b o è s t a t o c o n f e r m a t o i n q u e s t a a n a l i s i e i l m i g l i o r a m e n t o è r i s u l t a t o c o e r e n t e s i a c o n l e v a l u t a z i o n i d e l c o m i t a t o d i r e v i s i o n e i n d i p e n d e n t e ( I r c ) c h e c o n q u e l l e d e g l i s p e r i m e n t a t o r i , r a f f o r z a n d o l a c o e r e n z a e l a r o b u s t e z z a d e i r i s u l t a t i . I n o l t r e - p r o s e g u e l a n o t a - s o n o s t a t i o s s e r v a t i " b e n e f i c i i n t e r m i n i d i O s e E f s n e i p r i n c i p a l i s o t t o g r u p p i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l ' e s p r e s s i o n e d i P D - L 1 , d a l l o s t a d i o d e l l a m a l a t t i a e d a l l ' i s t o l o g i a " . C o m e r i p o r t a t o n e l l e a n a l i s i a d i n t e r i m , " l o s t u d i o h a m o s t r a t o u n m i g l i o r a m e n t o c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o d i E f s , M p r e r i s p o s t a p a t o l o g i c a c o m p l e t a ( p C R ) r i s p e t t o a c h e m i o t e r a p i a + p l a c e b o " . I n f i n e , i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a è r i s u l t a t o c o e r e n t e c o n i c o m p o n e n t i d e l t r a t t a m e n t o e c o n l e a n a l i s i a d i n t e r i m . N o n s o n o s t a t i i d e n t i f i c a t i n u o v i s e g n a l i d i s i c u r e z z a e g l i e v e n t i a v v e r s i c o r r e l a t i a l t r a t t a m e n t o ( T r a e ) d i g r a d o 3 o 4 p i ù c o m u n i ( ≥ 1 0 % ) i n e n t r a m b i i b r a c c i s o n o s t a t i l a r i d u z i o n e d e l l a c o n t a d e i n e u t r o f i l i e l a r i d u z i o n e d e l l a c o n t a d e i l e u c o c i t i . " N e l 2 0 2 4 , i n I t a l i a , s o n o s t a t e s t i m a t e q u a s i 4 5 m i l a n u o v e d i a g n o s i d i t u m o r e d e l p o l m o n e - s o t t o l i n e a F r a n c e s c o G r o s s i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l ' I n s u b r i a d i V a r e s e - I p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l p o l m o n e n o n a p i c c o l e c e l l u l e r e s e c a b i l e d e v o n o a n c o r a a f f r o n t a r e t a s s i d i r e c i d i v a a l l a r m a n t i . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o R a t i o n a l e - 3 1 5 c o n f e r m a n o c h e i n i z i a r e i l t r a t t a m e n t o c o n t i s l e l i z u m a b n e l l a f a s e n e o a d i u v a n t e e p r o s e g u i r l o d o p o l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o è u n a p p r o c c i o e f f i c a c e p e r m i g l i o r a r e i r i s u l t a t i d i q u e s t i p a z i e n t i . G r a z i e a l l ' a p p r o v a z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a - c o n c l u d e - p o t r e m o d i s p o r r e d i u n a n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a c l i n i c a m e n t e v a l i d a t a n e l s e t t i n g p e r i o p e r a t o r i o . C i a u g u r i a m o c h e i l n u o v o t r a t t a m e n t o s i a r i m b o r s a t o q u a n t o p r i m a i n I t a l i a d a l l ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o A i f a " . N e l t u m o r e d e l p o l m o n e - i l l u s t r a l ' a z i e n d a f a r m a c e u t i c a - t i s l e l i z u m a b è g i à a p p r o v a t o n e l l ' U e p e r q u a t t r o i n d i c a z i o n i : t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e i p a z i e n t i c o n N s c l c s q u a m o s o ; t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e i p a z i e n t i c o n N s c l c n o n s q u a m o s o c o n e l e v a t a e s p r e s s i o n e d i P D - L 1 ; t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i c o n N s c l c l o c a l m e n t e a v a n z a t o o m e t a s t a t i c o d o p o u n a p r e c e d e n t e t e r a p i a a b a s e d i p l a t i n o ; e t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e l t u m o r e d e l p o l m o n e a p i c c o l e c e l l u l e i n s t a d i o e s t e s o ( E s - S c l c ) . È i n o l t r e a p p r o v a t o i n U e p e r l e s e g u e n t i i n d i c a z i o n i : t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e i p a z i e n t i c o n a d e n o c a r c i n o m a g a s t r i c o o d e l l a g i u n z i o n e g a s t r o e s o f a g e a ( G / G e j ) ; t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e l c a r c i n o m a s q u a m o c e l l u l a r e e s o f a g e o ( E s c c ) n o n r e s e c a b i l e ; t r a t t a m e n t o d i s e c o n d a l i n e a d e l E s c c d o p o p r e c e d e n t e c h e m i o t e r a p i a a b a s e d i p l a t i n o e n e l t r a t t a m e n t o d i p r i m a l i n e a d e i p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a n a s o f a r i n g e o ( N p c ) .