M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - B a s s e d o s i d i A s p i r i n a , i l n o t o f a r m a c o a n t i n f i a m m a t o r i o a b a s e d i a c i d o a c e t i l s a l i c i l i c o , p o s s o n o d i m e z z a r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a n e i p a z i e n t i o p e r a t i p e r c a n c r o a l c o l o n - r e t t o c o n u n a s p e c i f i c a m u t a z i o n e g e n e t i c a c h e r i c o r r e i n 2 c a s i s u 5 . L o d i m o s t r a l o s t u d i o A l a s c c a , c o n d o t t o d a u n t e a m s v e d e s e d e l K a r o l i n s k a I n s t i t u t e t e d e l K a r o l i n s k a U n i v e r s i t y H o s p i t a l e p u b b l i c a t o s u l ' N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e ' . S e c o n d o i f i r m a t a r i , " i r i s u l t a t i p o t r e b b e r o a v e r e u n a r i l e v a n z a g l o b a l e e i n f l u e n z a r e l e l i n e e g u i d a p e r i l t r a t t a m e n t o d e l t u m o r e c o l o r e t t a l e i n t u t t o i l m o n d o " . I l l a v o r o è s t a t o i n p a r t e f i n a n z i a t o d a l C o n s i g l i o s v e d e s e p e r l a r i c e r c a e d a l l a S o c i e t à s v e d e s e p e r i l c a n c r o ; g l i a u t o r i d i c h i a r a n o l ' a s s e n z a d i c o n f l i t t i d i i n t e r e s s e . O g n i a n n o - r i c o r d a n o g l i s c i e n z i a t i - a q u a s i 2 m i l i o n i d i p e r s o n e i n t u t t o i l m o n d o v i e n e d i a g n o s t i c a t o u n c a n c r o d e l c o l o n - r e t t o , e d a l 2 0 % a l 4 0 % d e i p a z i e n t i s v i l u p p a m e t a s t a s i c h e r e n d o n o l a m a l a t t i a p i ù d i f f i c i l e d a t r a t t a r e e p i ù m o r t a l e . P r e c e d e n t i s t u d i o s s e r v a z i o n a l i h a n n o s u g g e r i t o c h e l ' A s p i r i n a p u ò r i d u r r e i l r i s c h i o d i a l c u n i t u m o r i e f o r s e a n c h e l a p r o b a b i l i t à d i r e c i d i v a p o s t - i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o n e i p a z i e n t i c o n c a n c r o a l c o l o n - r e t t o c h e p r e s e n t a n o m u t a z i o n i n e i g e n i d e l l a v i a d i s e g n a l a z i o n e P i k 3 . Q u e s t i g e n i r e g o l a n o p r o c e s s i c e l l u l a r i c h i a v e c o m e l a c r e s c i t a e l a d i v i s i o n e , q u i n d i l a l o r o m u t a z i o n e p o r t a a u n a p r o l i f e r a z i o n e c e l l u l a r e i n c o n t r o l l a t a e a l l o s v i l u p p o d e l t u m o r e . T u t t a v i a , i r i c e r c a t o r i s o t t o l i n e a n o c h e i r i s u l t a t i p r e c e d e n t i s u l l ' e f f e t t o a n t i - r i c a d u t a d e l f a r m a c o s o n o s t a t i i n c o e r e n t i e n e s s u n o s t u d i o c l i n i c o r a n d o m i z z a t o a v e v a c o n f e r m a t o l ' a s s o c i a z i o n e . I l t r i a l A l a s c c a è s t a t o p r o g e t t a t o p r o p r i o p e r c o l m a r e q u e s t a l a c u n a . L o s t u d i o h a i n c l u s o o l t r e 3 . 5 0 0 p a z i e n t i c o n c a n c r o d e l c o l o n - r e t t o d a 3 3 o s p e d a l i f r a S v e z i a , N o r v e g i a , D a n i m a r c a e F i n l a n d i a . Q u e l l i c o n t u m o r i c h e p r e s e n t a v a n o u n a s p e c i f i c a m u t a z i o n e g e n e t i c a n e l l a v i a d i s e g n a l a z i o n e P i k 3 - r i s c o n t r a t a n e l 4 0 % c i r c a d e i p a z i e n t i - s o n o s t a t i s u d d i v i s i c a s u a l m e n t e i n 2 g r u p p i : u n o h a r i c e v u t o 1 6 0 m i l l i g r a m m i d i A s p i r i n a a l g i o r n o p e r 3 a n n i d o p o l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , l ' a l t r o p l a c e b o . N e i p a z i e n t i c o n m u t a z i o n e g e n e t i c a i n P i k 3 - r i p o r t a n o g l i a u t o r i - s i è o s s e r v a t o u n r i s c h i o d i r e c i d i v a r i d o t t o d e l 5 5 % p e r i l g r u p p o t r a t t a t o , r i s p e t t o a l g r u p p o d i c o n t r o l l o . " L ' A s p i r i n a v i e n e t e s t a t a i n u n c o n t e s t o c o m p l e t a m e n t e n u o v o , c o m e t r a t t a m e n t o d i m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e - a f f e r m a A n n a M a r t l i n g , d o c e n t e d e l D i p a r t i m e n t o d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a m o l e c o l a r e d e l K a r o l i n s k a I n s t i t u t e t e c h i r u r g o s e n i o r d e l K a r o l i n s k a U n i v e r s i t y H o s p i t a l , p r i m o a u t o r e d e l l o s t u d i o - Q u e s t o è u n c h i a r o e s e m p i o d i c o m e p o s s i a m o u t i l i z z a r e l e i n f o r m a z i o n i g e n e t i c h e p e r p e r s o n a l i z z a r e i l t r a t t a m e n t o e a l l o s t e s s o t e m p o r i s p a r m i a r e r i s o r s e e s o f f e r e n z a " . M a i n c h e m o d o l ' A s p i r i n a p u ò r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a n e l c a n c r o a l c o l o n - r e t t o ? L ' i p o t e s i d e g l i s c i e n z i a t i è c h e l ' e f f e t t o p o s s a d i p e n d e r e d a i d i v e r s i m e c c a n i s m i d ' a z i o n e p a r a l l e l i d e l f a r m a c o : r i d u c e l ' i n f i a m m a z i o n e , i n i b i s c e l a f u n z i o n e p i a s t r i n i c a e l a c r e s c i t a t u m o r a l e . U n m i x c h e r e n d e l ' a m b i e n t e m e n o f a v o r e v o l e a l c a n c r o . " S e b b e n e n o n c o m p r e n d i a m o a n c o r a a p p i e n o t u t t i i c o l l e g a m e n t i m o l e c o l a r i - p r e c i s a M a r t l i n g - i r i s u l t a t i s u p p o r t a n o f o r t e m e n t e i l r a z i o n a l e b i o l o g i c o " d e l l a t e r a p i a " e s u g g e r i s c o n o c h e i l t r a t t a m e n t o p o s s a e s s e r e p a r t i c o l a r m e n t e e f f i c a c e i n s o t t o g r u p p i d i p a z i e n t i g e n e t i c a m e n t e d e f i n i t i " . L a r i c e r c a t r i c e r i t i e n e u n v a n t a g g i o i m p o r t a n t e i l f a t t o c h e s i t r a t t i d i u n m e d i c i n a l e d ' u s o c o n s o l i d a t o : " L ' A s p i r i n a - o s s e r v a - è u n f a r m a c o f a c i l m e n t e r e p e r i b i l e a l i v e l l o g l o b a l e e d e s t r e m a m e n t e e c o n o m i c o r i s p e t t o a m o l t i a n t i t u m o r a l i m o d e r n i . I l c h e è m o l t o p o s i t i v o " .