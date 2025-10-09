R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n u m e r i d e l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o r a p p r e s e n t a n o m o l t o b e n e i l b u o n f u n z i o n a m e n t o d e i c e n t r i d i s e n o l o g i a i n I t a l i a . I l s e m p r e p i ù a l t o n u m e r o d i p a z i e n t i v i v e n t i c o n t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o d i m o s t r a c h e g u a r i s c o n o d i p i ù e c h e h a n n o u n a m a l a t t i a c r o n i c a p i ù p r o l u n g a t a . Q u e s t o è i l r i s u l t a t o d i u n b u o n p e r c o r s o c h e s t i a m o f a c e n d o i n t u t t a I t a l i a g r a z i e a l l ' a p p l i c a z i o n e d e i P d t a d e i c e n t r i d i S e n o l o g i a " . L o h a d e t t o C o r r a d o T i n t e r r i , r e s p o n s a b i l e d e l l ’ U n i t à o p e r a t i v a d i S e n o l o g i a B r e a s t u n i t H u m a n i t a s d i R o z z a n o ( M i l a n o ) e v i c e p r e s i d e n t e d i S e n o n e t w o r k , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o ' P a z i e n t i , f i n o a u n c e r t o p u n t o ' . P r e s e n t a t a o g g i a R o m a , i n v i s t a d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o ( 1 3 o t t o b r e ) , l a c a m p a g n a è r e a l i z z a t a d a E u r o p a D o n n a I t a l i a c o n i l p a t r o c i n i o d i A i o m ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o n c o l o g i a m e d i c a ) , F o n d a z i o n e A i o m , S e n o n e t w o r k - i l n e t w o r k d e i c e n t r i i t a l i a n i d i s e n o l o g i a - e d e l l e A s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i A n d o s O n l u s , R o p i - R e t e o n c o l o g i c a p a z i e n t i I t a l i a e O l t r e i l n a s t r o r o s a . " U n a d o n n a c o l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o t r o v a a l l ' i n t e r n o d e i c e n t r i s i S e n o l o g i a t u t t o c i ò d i c u i h a b i s o g n o : l e m i g l i o r i c u r e , i p e r c o r s i p i l o t a , i f a r m a c i c h e a l t r i m e n t i n o n r i u s c i r e b b e a t r o v a r e a v o l t e i n a l t r i o s p e d a l i . E t u t t o c i ò p o r t a o v v i a m e n t e a d u n p r o l u n g a m e n t o d e l l a s u a b u o n a q u a l i t à d i v i t a e d e l l a v i t a s t e s s a - h a s p i e g a t o T i n t e r r i - I n u m e r i c h e o g g i v e d i a m o i n I t a l i a , t r a i m i g l i o r i i n E u r o p a , n o n s o n o q u i n d i u n c a s o " . " O l t r e c h e d i p r e v e n z i o n e , c h e è i m p o r t a n t i s s i m a , p a r l e r e i a n c h e d i q u a l i t à d e l l e c u r e . L a p r e v e n z i o n e è f o n d a m e n t a l e , m a s e p o i n o n è s e g u i t a d a u n p e r c o r s o d i c u r e d i a l t a q u a l i t à e d i b u o n a p r a t i c a c l i n i c a , r i s c h i a m o d i p e r d e r e t u t t i i v a n t a g g i o t t e n u t i d a l l a p r e v e n z i o n e . A l l ' i n t e r n o d e i c e n t r i d i S e n o l o g i a n o i g a r a n t i a m o l a m i g l i o r p r a t i c a c l i n i c a p o s s i b i l e , c o n d e g l i i n d i c a t o r i , d e i c o n t r o l l i e d e l l e v e r i f i c h e s i a r e g i o n a l i c h e m i n i s t e r i a l i , q u e s t o h a g a r a n t i t o d i a l z a r e l ' a s t i c e l l a d e l l a q u a l i t à s o p r a t t u t t o p e r l e d o n n e c h e h a n n o u n a m a l a t t i a c o m p l e s s a , c o m e l a m a l a t t i a m e t a s t a t i c a " h a p o i c o n c l u s o .