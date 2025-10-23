R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' i m p o r t a n z a d e l b e n e s s e r e e d e l l ' e s e r c i z i o f i s i c o , i n s i e m e a u n a t e r a p i a a d e g u a t a , è a l c e n t r o d e l l a c a m p a g n a # P r o n t e A P r e v e n i r e , p r o m o s s a p e r l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o l o c a l i z z a t o , i n o c c a s i o n e d e l l ' O t t o b r e r o s a , d a N o v a r t i s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i A n d o s n a z i o n a l e , E u r o p a D o n n a I t a l i a , F o n d a z i o n e I n c o n t r a D o n n a e S a l u t e D o n n a O d v , p e r f o r n i r e s t r u m e n t i e i n f o r m a z i o n i u t i l i a l l a g e s t i o n e c o n s a p e v o l e d e l r i s c h i o d i r e c i d i v a . L e t e s t i m o n i a n z e c o n d i v i s e d a l l a c o m m u n i t y o n l i n e ' E ' t e m p o d i v i t a ' - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - h a n n o i n f a t t i m o s t r a t o u n b i s o g n o d i f f u s o d i b e n e s s e r e a 3 6 0 g r a d i , i s p i r a n d o u n a n u o v a f a s e d e l p r o g e t t o . L a c o m m u n i t y , c h e c o n t a t r a s i t o w e b , c a n a l i F a c e b o o k e I n s t a g r a m c i r c a 1 0 0 m i l a d o n n e i n t e r e s s a t e a l t e m a d e l t u m o r e a l s e n o , h a d i m o s t r a t o p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e s u t e m i d i : f a m i g l i a , c u r a d i s é e s p o r t . Q u e s t ' u l t i m o p e r o l t r e i l 7 0 % d e l l e r i s p o n d e n t i è s t a t o u n a l l e a t o n e l r i d a r e f o r z a e d e n e r g i a . T r a l e a t t i v i t à p r e f e r i t e e m e r g o n o l a c a m m i n a t a v e l o c e ( 4 3 % ) , l o y o g a o l a m e d i t a z i o n e ( 3 6 % ) e l a d a n z a o g i n n a s t i c a a e r o b i c a ( 2 1 % ) . N a s c e c o s ì , s o t t o l a c a m p a g n a # P r o n t e A P r e v e n i r e , u n a n u o v a s e z i o n e a l l ' i n t e r n o d i e t e m p o d i v i t a . i t d e d i c a t a a l b e n e s s e r e e a l l o s p o r t , c o n a p p r o f o n d i m e n t i , v i d e o e i n t e r v i s t e a d e s p e r t i . L a n u o v a s e z i o n e - s p i e g a N o v a r t i s - s i a f f i a n c a a l l e a r e e g i à c o n s o l i d a t e d e l p o r t a l e , d e d i c a t e a f o r n i r e i n f o r m a z i o n i d e t t a g l i a t e s u l t u m o r e a l s e n o , c o n s i g l i e s t r u m e n t i c o n c r e t i c h e m e t t o n o a l c e n t r o l ' i m p o r t a n z a p e r l e p a z i e n t i d i t r a s f o r m a r e l a c o n s a p e v o l e z z a i n c a p a c i t à d i g e s t i r e p r o a t t i v a m e n t e i l p e r c o r s o d i c u r a , p e r e s s e r e p r o n t e a d i s c u t e r e i n m o d o e f f i c a c e c o n i l m e d i c o i l p r o p r i o s t a t o d i s a l u t e . A d o g g i i l c a r c i n o m a d e l l a m a m m e l l a r i m a n e i l t u m o r e p i ù d i a g n o s t i c a t o n e l l e d o n n e i n I t a l i a , c o n c i r c a 5 3 . 6 8 6 n u o v e d i a g n o s i s t i m a t e n e l 2 0 2 4 . S e b b e n e l a s o p r a v v i v e n z a n e t t a a 5 a n n i d a l l a d i a g n o s i s i a d e l l ' 8 8 % , l a s f i d a p r i n c i p a l e c h e r i m a n e a n c o r a è l a g e s t i o n e d e l r i s c h i o d i r e c i d i v a n e l t e m p o , p o i c h é , p u r a v e n d o u n a b u o n a p r o g n o s i i n i z i a l e , i t u m o r i m a m m a r i o r m o n o s e n s i b i l i p o s s o n o r i p r e s e n t a r s i a n c h e a d i s t a n z a d i m o l t i a n n i , c o n u n r i s c h i o c h e a u m e n t a s i g n i f i c a t i v a m e n t e c o n l o s t a d i o d e l l a m a l a t t i a . I n q u e s t o c o n t e s t o , p r e v e n i r e u n p o s s i b i l e r i t o r n o d e l t u m o r e è c r u c i a l e e n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e i n a g g i u n t a a l l a t e r a p i a o r m o n a l e r a p p r e s e n t a n o u n o s t r u m e n t o i m p o r t a n t e p e r i l c o n t r o l l o a l u n g o t e r m i n e d e l l a p a t o l o g i a , l a c u i e f f i c a c i a è s t r e t t a m e n t e l e g a t a a l l ' a d e r e n z a a l p e r c o r s o d i c u r a . I n q u e s t o c o n t e s t o l ' a t t i v i t à f i s i c a n o n è p i ù c o n s i d e r a t a s o l o u n a b u o n a a b i t u d i n e , m a u n u l t e r i o r e p i l a s t r o e s t r u m e n t o d e l l a p r e v e n z i o n e t e r z i a r i a , a s u p p o r t o d e l l a t e r a p i a , c o n u n i m p a t t o m i s u r a b i l e e s c i e n t i f i c a m e n t e p r o v a t o . U n o s t i l e d i v i t a a t t i v o d o p o l a d i a g n o s i - r i p o r t a l a n o t a - p u ò a b b a s s a r e i l r i s c h i o d i m o r t a l i t à n e l t u m o r e a l s e n o d e l 5 0 - 5 3 % r i s p e t t o a u n o s t i l e d i v i t a s e d e n t a r i o ; l ' e s e r c i z i o f i s i c o è l ' i n t e r v e n t o n o n f a r m a c o l o g i c o p i ù e f f i c a c e p e r g e s t i r e l a f a t i g u e ( s t a n c h e z z a c r o n i c a ) . I n o l t r e , u n o s t u d i o d i f a s e 3 h a d i m o s t r a t o c h e u n p r o g r a m m a d i e s e r c i z i o s u p e r v i s i o n a t o d a e s p e r t i p u ò r i d u r r e i d o l o r i a r t i c o l a r i d e l 2 9 % , u n o d e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i p i ù d e b i l i t a n t i d e l l e t e r a p i e d i o g g i . " E ' f o n d a m e n t a l e p o r t a r e u n m e s s a g g i o d i c o n s a p e v o l e z z a r a g g i u n g e n d o l e d o n n e i n u n c o n t e s t o d i f o r z a e p o s i t i v i t à - s o t t o l i n e a N i c l a L a V e r d e , d i r e t t r i c e d e l l a S t r u t t u r a c o m p l e s s a d i O n c o l o g i a d e l l ' o s p e d a l e S a c c o d i M i l a n o - I n I t a l i a n e l 2 0 2 4 s i s o n o s t i m a t e c i r c a 5 4 m i l a n u o v e d i a g n o s i d i t u m o r e a l s e n o . E ' c r u c i a l e p r o m u o v e r e l ' i n f o r m a z i o n e e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l e s t r a t e g i e d i p r e v e n z i o n e d i u n p o s s i b i l e r i s c h i o d i r e c i d i v a , b a s a t e s u s o l i d e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e , e m o s t r a r e a n c h e i b e n e f i c i c h e u n c o r r e t t o s t i l e d i v i t a e l ' a t t i v i t à f i s i c a p o s s o n o p o r t a r e a l l a m e n t e e a l c o r p o " . A g g i u n g e F l o r i D e g r a s s i , p r e s i d e n t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e A n d o s n a z i o n a l e : " C o n c e n t r a r s i s u l b e n e s s e r e f i s i c o e , d i c o n s e g u e n z a , p r o m u o v e r e l ' a t t i v i t à f i s i c a è f o n d a m e n t a l e p e r r i d a r e s i m m e t r i a a l l a p e r s o n a , p e r c u r a r e l a s u a c i c a t r i c e i n t e r i o r e e p e r r e c u p e r a r l a n e l l a s u a i n t e r e z z a . O f f r i r e a l l e d o n n e c o n s a p e v o l e z z a e s t r u m e n t i p e r p r e n d e r s i c u r a d e l p r o p r i o c o r p o e d e l l a p r o p r i a m e n t e è e s s e n z i a l e p e r c o n t r a s t a r e l ' i s o l a m e n t o s o c i a l e e m i g l i o r a r e q u e l l a q u a l i t à d i v i t a c h e , c o m e d i m o s t r a n o l e n o s t r e r i c e r c h e , è c o m p r o m e s s a n e l p e r c o r s o p o s t - d i a g n o s i " . P e r A n n a M a r i a M a n c u s o , p r e s i d e n t e d i S a l u t e D o n n a O d v , " e s s e r e a f i a n c o d e l l e p a z i e n t i s i g n i f i c a a c c o m p a g n a r l e i n o g n i f a s e d e l p e r c o r s o , a n c h e d o p o l a f i n e d e l l e c u r e , f o r n e n d o s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a e g e s t i r e a t t i v a m e n t e l a p r o p r i a s a l u t e . E ' u n p a s s o f o n d a m e n t a l e p e r p a s s a r e d a l l ' i n f o r m a z i o n e a l l a c u r a d i s é " . " I l n o s t r o i m p e g n o a f i a n c o d e l l e d o n n e c o n t u m o r e a l s e n o - c o n c l u d e P a o l a C o c o , M e d i c a l A f f a i r s H e a d d i N o v a r t i s I t a l y - s i a r r i c c h i s c e d i u n n u o v o , i m p o r t a n t e c a p i t o l o c o n l ' e v o l u z i o n e d e l l a c a m p a g n a # P r o n t e A P r e v e n i r e . A s c o l t a n d o l e v o c i d e l l a c o m m u n i t y , a b b i a m o a v u t o c o n f e r m a d e l l ' i m p o r t a n z a d i u n a p p r o c c i o c h e v a d a o l t r e l a t e r a p i a , i n t e g r a n d o i l b e n e s s e r e e l ' a t t i v i t à f i s i c a c o m e p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i d e l l a p r e v e n z i o n e t e r z i a r i a . Q u e s t a i n i z i a t i v a r i f l e t t e l a n o s t r a v i s i o n e d i u n a m e d i c i n a c h e a c c o m p a g n a l a p e r s o n a a 3 6 0 g r a d i , f o r n e n d o n o n s o l o t r a t t a m e n t i i n n o v a t i v i , m a a n c h e s t r u m e n t i c o n c r e t i b a s a t i s u l l ' e v i d e n z a s c i e n t i f i c a p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a e g e s t i r e a t t i v a m e n t e i l p e r c o r s o p o s t - d i a g n o s i " .