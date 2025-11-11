R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S t r a n o c h e a B o r r e l l i , m a s s i m o e s p e r t o d e l l a c a c c i a a l l e a u t o i n s o s t a v i e t a t a e a i p a r c h e g g i a t o r i a b u s i v i i n C a m p a n i a , n o n s i a a n c o r a v e n u t o i n m e n t e d i a n d a r e a v e r i f i c a r e s e l a b a r c a d a 1 0 0 m i l a e u r o d i R o b e r t o F i c o a b b i a t u t t e l e c a r t e i n r e g o l a p e r e s s e r e o r m e g g i a t a i n u n ’ a r e a c h e p a r e s i a d e s t i n a t a a l l a M a r i n a e a l l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e " . C o s ì i l d e p u t a t o e c o o r d i n a t o r e d e l l a L e g a i n C a m p a n i a G i a n p i e r o Z i n z i , a m a r g i n e d e l t o u r e l e t t o r a l e d i o g g i c o n i l m i n i s t r o V a l d i t a r a i n p r o v i n c i a d i N a p o l i . " N o n v o r r e m m o p e n s a r e - p r o s e g u e - c h e i l r i s p e t t o d e l l a l e g a l i t à s i a u n ’ a r m a d a b r a n d i r e s o l o n e i c o n f r o n t i d e g l i a v v e r s a r i p o l i t i c i e d e i c o m u n i m o r t a l i c h i a m a t i r i p e t u t a m e n t e c i a l t r o n i , m e n t r e s e s i p a r l a d e g l i a l l e a t i d i c o a l i z i o n e a l l o r a v a t u t t o b e n e " . " S e F i c o n o n h a d a v v e r o n u l l a d a n a s c o n d e r e , è i n c r e d i b i l e i l s u o s i l e n z i o s u u n f a t t o c h e , s e f o s s e c o n f e r m a t o , s a r e b b e g r a v i s s i m o e c o n t r a r i o a l s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à c h e s i r i c h i e d e a c h i s i c a n d i d a a g o v e r n a r e l a n o s t r a r e g i o n e " , c o n c l u d e .