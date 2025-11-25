Roma, 25 nov. (Adnkronos) - In Campania Roberto Fico batte Edmondo Cirielli 60,6% a 35,2 con 25 punti percentuali di scarto. La Lista del Pd è la lista più votata, si legge in una nota di Youtrend. Con 56mila voti in più delle sue liste, Fico traina il voto leggermente più di Cirielli (+50mila sulle sue liste). La lista più trainata dalle preferenza risulta invece 'A testa alta', che fa riferimento al presidente uscente Vincenzo De Luca. Per ogni voto dato a questa lista, sono state espresse in media 1,28 preferenze per i candidati al Consiglio regionale. Dalla mappa vediamo che Fico prevale su Cirielli in tutte le province della Campania: il vantaggio minore si registra in quella di Benevento, dove stacca Cirielli di 8 punti.
Campania: Youtrend, 'Pd primo partito, lista De Luca la più trainata da preferenze'
25 novembre, 2025 • 11:20