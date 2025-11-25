R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n C a m p a n i a R o b e r t o F i c o b a t t e E d m o n d o C i r i e l l i 6 0 , 6 % a 3 5 , 2 c o n 2 5 p u n t i p e r c e n t u a l i d i s c a r t o . L a L i s t a d e l P d è l a l i s t a p i ù v o t a t a , s i l e g g e i n u n a n o t a d i Y o u t r e n d . C o n 5 6 m i l a v o t i i n p i ù d e l l e s u e l i s t e , F i c o t r a i n a i l v o t o l e g g e r m e n t e p i ù d i C i r i e l l i ( + 5 0 m i l a s u l l e s u e l i s t e ) . L a l i s t a p i ù t r a i n a t a d a l l e p r e f e r e n z a r i s u l t a i n v e c e ' A t e s t a a l t a ' , c h e f a r i f e r i m e n t o a l p r e s i d e n t e u s c e n t e V i n c e n z o D e L u c a . P e r o g n i v o t o d a t o a q u e s t a l i s t a , s o n o s t a t e e s p r e s s e i n m e d i a 1 , 2 8 p r e f e r e n z e p e r i c a n d i d a t i a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e . D a l l a m a p p a v e d i a m o c h e F i c o p r e v a l e s u C i r i e l l i i n t u t t e l e p r o v i n c e d e l l a C a m p a n i a : i l v a n t a g g i o m i n o r e s i r e g i s t r a i n q u e l l a d i B e n e v e n t o , d o v e s t a c c a C i r i e l l i d i 8 p u n t i .