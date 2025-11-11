R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S t u p i s c e i l t o t a l e s i l e n z i o d i R o b e r t o F i c o e d e i s u o i a l l e a t i s u u n a v i c e n d a c h e s t a s u s c i t a n d o i n t e r r o g a t i v i n e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a . Q u a n d o s i t r a t t a d i a l t r i , l a s i n i s t r a i n v o c a t r a s p a r e n z a , i n d a g i n i e p e r s i n o d i m i s s i o n i i m m e d i a t e , q u a n d o i n v e c e l e d o m a n d e r i g u a r d a n o i p r o p r i r a p p r e s e n t a n t i , c a l a u n s i l e n z i o c h e s a d i i m b a r a z z o " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a I m m a V i e t r i . " P e r c h é F i c o n o n a m m e t t e - p r o s e g u e - c o m e d i m o s t r a t o d a p u b b l i c o r e g i s t r o , c h e i l g o z z o a t t u a l m e n t e o r m e g g i a t o a P r o c i d a è d i s u a p r o p r i e t à ? P e r c h é n o n d i c e l a v e r i t à , o s s i a c h e l o s t e s s o g o z z o e r a p r e c e d e n t e m e n t e o r m e g g i a t o a b u s i v a m e n t e n e l s e d i m e m i l i t a r e d i N i s i d a ? " . " L a p o l i t i c a d e v e e s s e r e c o e r e n t e : l a t r a s p a r e n z a n o n p u ò e s s e r e a g i o r n i a l t e r n i , n é p u ò v a l e r e s o l o p e r g l i a v v e r s a r i . C h i h a c o s t r u i t o l a p r o p r i a i m m a g i n e p u b b l i c a s u l l a m o r a l i t à e s u l l a c o r r e t t e z z a i s t i t u z i o n a l e , o g g i h a i l d o v e r e d i c h i a r i r e c o n l a s t e s s a p r o n t e z z a c o n c u i i n p a s s a t o h a c h i e s t o s p i e g a z i o n i a d a l t r i " , c o n c l u d e .