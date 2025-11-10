R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e e c o b a l l e s o n o u n o d e i s i m b o l i g i ù e v i d e n t i d e l f a l l i m e n t o d i D e L u c a e d e l c e n t r o s i n i s t r a i n C a m p a n i a . N e l 2 0 1 6 l ’ a l l o r a p r e s i d e n t e p r o m i s e d i c o m p l e t a r e l o s m a l t i m e n t o i n 2 4 o 3 6 m e s i . S o n o p a s s a t i n o v e a n n i e l a r e a l t à è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i : l e e c o b a l l e s o n o a n c o r a l ì , l a r e g i o n e h a s p e s o c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i e u r o e s o n o s t a t e p a g a t e o l t r e 3 0 0 m i l i o n i d i m u l t e a l l ’ U n i o n e e u r o p e a , s e n z a c h e i l p r o b l e m a s i a s t a t o r i s o l t o " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a I m m a V i e t r i . " A d e s s o F i c o - p r o s e g u e - c h e s i p r o p o n e c o m e a l t e r n a t i v a , d i c a c h i a r a m e n t e s e p r e n d e l e d i s t a n z e d a q u e s t o d i s a s t r o o s e i n t e n d e d i f e n d e r e c h i h a p r o m e s s o e n o n h a m a n t e n u t o . P e r c h é n o n s i p u ò p a r l a r e d i c a m b i a m e n t o r e s t a n d o i n s i l e n z i o d a v a n t i a l l ' i n c a p a c i t à d i D e L u c a . E ’ t r o p p o c o m o d o n a s c o n d e r s i d i e t r o g l i s l o g a n q u a n d o i c i t t a d i n i c o n t i n u a n o a c o n v i v e r e c o n t o n n e l l a t e d i r i f i u t i e d a n n i a m b i e n t a l i e n o r m i " . " L a v e r i t à è c h e l a C a m p a n i a è s t a t a t r a d i t a d a a n n i d i b u g i e e d i p r o p a g a n d a . S i c o n t i n u a n o a f a r e g a r e c h e r i m a n d a n o l o s m a l t i m e n t o a l 2 0 2 8 e s i c o n s i d e r a n o g i à s m a l t i t e l e e c o b a l l e a n c o r a p r e s e n t i o a d d i r i t t u r a q u e l l e b r u c i a t e n e i r o g h i . L a C a m p a n i a n o n p u ò p i ù p e r m e t t e r s i a m m i n i s t r a t o r i r e g i o n a l i c h e m e n t o n o e c a n d i d a t i c o m e F i c o c h e t a c c i o n o p e r c o n v e n i e n z a p o l i t i c a . C o n E d m o n d o C i r i e l l i i n i z i e r à i l c a m b i a m e n t o , q u e l l o v e r o " , c o n c l u d e .