R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e i l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e d e l c e n t r o s i n i s t r a R o b e r t o F i c o p r e n d a n o l e d i s t a n z e d a q u a n t o e m e r s o o g g i i n m e r i t o a g r a v i c o n t e n u t i a n t i s e m i t i c h e s a r e b b e r o s t a t i p u b b l i c a t i s u i s o c i a l e r i c o n d o t t i a S o u z a n F a t a y e r , c a n d i d a t a a l l e r e g i o n a l i i n C a m p a n i a . S e l e i n f o r m a z i o n i r i p o r t a t e d a l q u o t i d i a n o ‘ I l T e m p o ’ d o v e s s e r o t r o v a r e c o n f e r m a , c i t r o v e r e m m o d a v a n t i a d i c h i a r a z i o n i d i u n a v i o l e n z a e d i u n a p e r i c o l o s i t à a s s o l u t a m e n t e i n a c c e t t a b i l i . S o n o p a r o l e d e l i r a n t i c o n t r o i l p o p o l o e b r a i c o , i n c o m p a t i b i l i c o n i p r i n c i p i d i u n a s o c i e t à d e m o c r a t i c a e c i v i l e " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a I m m a V i e t r i . " C h i s i c a n d i d a a r a p p r e s e n t a r e i c i t t a d i n i n e l l e i s t i t u z i o n i n o n p u ò a v e r e s p r e s s o , n é t o l l e r a r e n e l p r o p r i o c o n t e s t o p o l i t i c o , s i m i l i p o s i z i o n i c a r i c h e d i o d i o e d i s c r i m i n a z i o n e . A v s h a i l d o v e r e p o l i t i c o e m o r a l e d i p r e n d e r e p o s i z i o n e i n m o d o c h i a r o e i n e q u i v o c a b i l e : v e r i f i c h i s u b i t o i c o n t e n u t i a t t r i b u i t i a l l a c a n d i d a t a e a g i s c a c o n l a d o v u t a f e r m e z z a . E R o b e r t o F i c o , c h e g u i d a l a l o r o c o a l i z i o n e i n C a m p a n i a , n o n p u ò r e s t a r e i n s i l e n z i o : è i n d i s p e n s a b i l e c h e s i d i s s o c i p u b b l i c a m e n t e e c h e c h i a r i s c a s e r i t i e n e a c c e t t a b i l e a v e r e i n s q u a d r a c h i , a n c h e s o l o i n p a s s a t o , s i è r e s o p r o t a g o n i s t a d i s i m i l i u s c i t e . N o n s i p u ò i n v o c a r e l ’ a n t i f a s c i s m o a g i o r n i a l t e r n i e p o i t a c e r e s u l l ’ a n t i s e m i t i s m o , q u a n d o e m e r g e n e l p r o p r i o c a m p o . C i a u g u r i a m o c h e n o n c i s i a a l c u n a a m b i g u i t à o t e n t a t i v o d i m i n i m i z z a z i o n e : s u q u e s t i t e m i l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a è t o t a l e e i m m e d i a t a " , c o n c l u d e .