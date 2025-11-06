R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ E ’ s t r a o r d i n a r i o i l d a t o d i f f u s o d a N o t o S o n d a g g i a ‘ P o r t a a P o r t a ’ . I n m e n o d i v e n t i g i o r n i i l c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a i n C a m p a n i a E d m o n d o C i r i e l l i h a r e c u p e r a t o o l t r e d o d i c i p u n t i s u R o b e r t o F i c o . S i p e r c e p i s c e e n t u s i a s m o i n t u t t i i t e r r i t o r i d e l l a r e g i o n e : l a v o g l i a d i c a m b i a m e n t o s e m b r a o r m a i i n a r r e s t a b i l e . I c i t t a d i n i v e d o n o i n C i r i e l l i l a f i g u r a p i ù c a p a c e p e r r i p o r t a r e c o m p e t e n z a , c o n c r e t e z z a e c o e r e n z a a l l a g u i d a d e l l a C a m p a n i a , d o p o d i e c i a n n i d i c e n t r o s i n i s t r a s e g n a t i d a i n e f f i c i e n z e e p r o m e s s e m a n c a t e . O r a p a n c i a e t e r r a p e r p u n t a r e a l s o r p a s s o n e l l ’ i n t e r e s s e d e i c a m p a n i ” . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a I m m a V i e t r i , c o m m i s s a r i o p r o v i n c i a l e d e l p a r t i t o a S a l e r n o .