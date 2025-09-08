R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M i c a a s p e t t a v a m o F i c o a r i c o r d a r c i c h e v i s o n o a r e e d i p o v e r t à . S o l o c h e l u i n o n s a c h e a b b i a m o f a t t o l e p o l i t i c h e s o c i a l i p i ù a v a n z a t e d ' I t a l i a . S i a m o s t a t i g l i u n i c i a r a d d o p p i a r e l e p e n s i o n i m i n i m e d e i n o s t r i p e n s i o n a t i p e r d u e m e s i . N o i g a r a n t i a m o d a 5 a n n i i l t r a s p o r t o s c o l a s t i c o g r a t u i t o a g l i s t u d e n t i f i n o a 2 6 a n n i . G a r a n t i a m o a c h i l o c h i e d e l ' a s s i s t e n z a d e l l o p s i c o l o g o , g a r a n t i a m o a l l e f a m i g l i e u n c o n t r i b u t o p e r i l s e c o n d o n a t o , p e r i l p r i m o n a t o , p e r g l i a s i l i n i d o . G a r a n t i a m o c i l ' a i u t o a l l a p o v e r a g e n t e , m a n o n i n t e n d i a m o f a r e p o r c h e r i e c l i e n t e l a r e , v a b e n e ? " . C o s ì V i n c e n z o D e L u c a a L ' A r i a c h e T i r a s u L a 7 . " A b b i a m o a v u t o i n C a m p a n i a t u t t a u n a s e r i e d i d e g e n e r a z i o n i d i c u i n o n s i è p a r l a t o m o l t o . A i t e m p i d e l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a c ' e r a n o c o p p i e c h e s i s e p a r a v a n o p e r f i n t a p e r p r e n d e r e i l d o p p i o r e d d i t o , g e n t e c h e p r e s e n t a v a c e r t i f i c a t i d i f a m i g l i a f a l s i , g e n t e c h e n o n d i c h i a r a v a i p r o p r i b e n i i m m o b i l i e i m m o b i l i . O r a i o c r e d o c h e c i s i a o g g i u n a s s e g n o d i i n c l u s i o n e , l i m i t a t o , m a g a r i i s o l d i r i s p a r m i a t i d a l g o v e r n o d o v e v a n o e s s e r e m a g a r i d e s t i n a t i a n c h e q u i p e r l a m a t e r n i t à , p e r l ' i n c e n t i v o a l l a m a t e r n i t à e c o m u n q u e p e r l e p o l i t i c h e s o c i a l i , m a i n o g n i c a s o c r e d o c h e q u e s t a s i a u n a s t o r i a d e l p a s s a t o " .