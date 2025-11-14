R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i m p e g n o a s s u n t o d a l n o s t r o c a n d i d a t o E d m o n d o C i r i e l l i d i i n c r e m e n t a r e d i c e n t o e u r o m e n s i l i l e p e n s i o n i m i n i m e i n C a m p a n i a r i s p o n d e a l l a n e c e s s i t à d i g a r a n t i r e a i c i t t a d i n i u n w e l f a r e d i g n i t o s o , s o s t e n e r e l ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e , f a v o r i r e l a v i t a a t t i v a e c o n t r a s t a r e l o s p o p o l a m e n t o " . C o s ì l a d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a M a r t a S c h i f o n e . " A t t u a l m e n t e l a n o s t r a R e g i o n e , s e c o n d o i l r a p p o r t o W e l f a r e I t a l i a I n d e x 2 0 2 5 , r i s u l t a u l t i m a p e r i s e r v i z i e r o g a t i a l l a p o p o l a z i o n e , d a i b a m b i n i a g l i a n z i a n i . L ’ o b i e t t i v o c h e c i p o n i a m o , e c h e i n t e n d i a m o r e a l i z z a r e c o n E d m o n d o C i r i e l l i , è q u e l l o d i c o s t r u i r e u n a R e g i o n e p i ù s o l i d a l e e i n c l u s i v a , c h e n o n l a s c i i n d i e t r o n e s s u n o " , c o n c l u d e .