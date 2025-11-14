N a p o l i , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S t a m a t t i n a e r o a l p o r t o d i N a p o l i , 4 0 0 m i l i o n i s o l o t r a i p o r t i d i N a p o l i e S a l e r n o , d u e m i l i o n i d i t u r i s t i d a c r o c i e r a l ' a n n o s c o r s o , d i e c i m i l i o n i d i p a s s a g g i a l p o r t o d i N a p o l i n e g l i u l t i m i d o d i c i m e s i , c o n i l a v o r i c h e s t i a m o f a c e n d o a l t r i m i l i o n i d i a r r i v i e p i ù p o s t i b a r c a , a n c h e p e r F i c o e i l s u o g o z z o . S a r à u n p o r t o i n c l u s i v o e s o s t e n i b i l e , p e r ò s e F i c o v u o l e t e n e r s i l a b a r c a , c o m e t u t t i g l i a l t r i p a g a q u e l l o c h e p a g a n o t u t t i g l i a l t r i , n o n c ' è l a b a r c a d i c i t t a d i n a n z a , n o n è u n d i r i t t o a c q u i s i t o " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , i n o c c a s i o n e d e l c o m i z i o a N a p o l i a s o s t e g n o d e l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e a l l a R e g i o n e d e l c e n t r o d e s t r a , E d m o n d o C i r i e l l i .