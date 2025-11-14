N a p o l i , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i p u ò p a r l a r e d i s o n d a g g i , n e h o s b i r c i a t o q u a l c u n o , l ' u n i c a c o s a c h e p o s s o d i r e è c h e i n C a m p a n i a l a p a r t i t a è a p e r t i s s i m a : s i p u ò v i n c e r e , s i p u ò v i n c e r e . S o n o i d i e c i i g i o r n i i n c u i c i a s c u n o d i v o i s i m e t t e i n g i o c o p e r i p r o s s i m i d i e c i a n n i , p e r v o i e p e r i v o s t r i f i g l i " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , m a t t e o S a l v i n i , i n o c c a s i o n e d e l c o m i z i o a N a p o l i a s o s t e g n o d e l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e a l l a R e g i o n e d e l c e n t r o d e s t r a , E d m o n d o C i r i e l l i .