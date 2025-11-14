N a p o l i 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I o s o n o c o n v i n t o c h e C i r i e l l i g o v e r n a t o r e i l c a m p o r o m d i G i u g l i a n o l o c h i u d e n e l s u o p r i m o m e s e d i m a n d a t o n e l l a R e g i o n e C a m p a n i a e i o s a r ò a l s u o f i a n c o " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , i n o c c a s i o n e d e l c o m i z i o a N a p o l i a s o s t e g n o d e l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e a l l a R e g i o n e C a m p a n i a d e l c e n t r o d e s t r a , E d m o n d o C i r i e l l i .