R o m a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L ' a c c o r d o c h e p o r t e r à P i e r o D e L u c a a l l a s e g r e t e r i a d e l P d c a m p a n o " m i h a p r o v o c a t o u n a f e r i t a , i o e g l i a l t r i a m i c i c h e a b b i a m o s o s t e n u t o E l l y S c h l e i n n o n s i a m o c e r t o c o n t e n t i " , m a “ l ’ e r a D e L u c a è f i n i t a , e o r a p r e n d e f i n a l m e n t e i l v i a l a s t a g i o n e d e l c a m p o l a r g o . S c h l e i n a v e v a g i à d e t t o m o l t i m e s i p r i m a c h e n o n c i s a r e b b e m a i s t a t o u n t e r z o m a n d a t o p e r l u i . L a C o n s u l t a h a s a n c i t o u n f a t t o p o l i t i c a m e n t e g i à d e c i s o . P e r ò l a m a c c h i n a d e l p a r t i t o è u n a c o s a p i ù c o m p l e s s a . N o i d e l l ’ a r e a S c h l e i n a b b i a m o o t t e n u t o u n a c c o r d o s u l l a g u i d a u n i t a r i a d e l P d c a m p a n o . S i p a s s e r à d a u n a g e s t i o n e m o n o t e i s t i c a a u n a p l u r a l e " . L o d s i c e l ' e u r o d e p u t a t o c a m p a n o d e l P d S a n d r o R u o t o l o , i n u n ' i n t e r v i s t a a ' I l F a t t o q u o t i d i a n o ' . " F i n a l m e n t e - a g g i u n g e - d a r e m o v i a a l l a s t a g i o n e d e l c a m p o l a r g o . I l p r i m o m a t t o n e l o m e t t e m m o c o n l a m i a e l e z i o n e i n S e n a t o , n e l 2 0 2 0 , q u a n d o m o l t i 5 S t e l l e m i v o t a r o n o n o n o s t a n t e i l v e t o d e i d i m a i a n i . O r a a v r e m o u n c a n d i d a t o c h e s t i m o e c h e v a l o r i z z a l a p a r o l a ' n o i ' , c o m e F i c o . U n u o m o e s p e r t o , n o n u n M a s a n i e l l o . M a i l t e m a c e n t r a l e s a r a n n o i p r o g r a m m i . N o n t u t t o q u e l l o c h e è s t a t o f a t t o i n q u e s t i a n n i è d a b u t t a r e . P e r ò c ’ è m o l t o d a c a m b i a r e , d a l l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e a l l ’ a m b i e n t e " .