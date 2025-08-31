( A d n k r o n o s ) - " M a r t u s c i e l l o h a p e r s o u n a b u o n a o c c a s i o n e p e r f a r s i a p p r e z z a r e t a c e n d o , s o p r a t t u t t o s e p a r l a d i F o r z a I t a l i a - e n o n è l a p r i m a v o l t a - c o m e u n i c a a t t r a t t i v a d e i M o d e r a t i i n C a m p a n i a . C o m p r e n d o l a s u a n e c e s s i t à d i a c c r e d i t a r s i p r e s s o l ’ e l e t t o r a t o m o d e r a t o m a , p r o p r i o p e r q u e s t o , d o v r e b b e a v e r n e r i s p e t t o p o i c h é s e c ’ è u n a c o s a c h e i m o d e r a t i n o n g r a d i s c o n o è l a m a n c a n z a d i r i s p e t t o p e r l e l o r o s c e l t e c h e s e m p r e d i p i ù p r e m i a n o N o i m o d e r a t i e n o n F o r z a I t a l i a " . L o a f f e r m a S a v e r i o R o m a n o , c o o r d i n a t o r e p o l i t i c o d i N o i m o d e r a t i .