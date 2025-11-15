R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S e E d m o n d o C i r i e l l i v e r r à e l e t t o p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a f i n a l m e n t e v e r r à f a t t a g i u s t i z i a r i s p e t t o a d u n a t t o c h e , a c a u s a d e l l ’ i n e r z i a d e l c e n t r o s i n i s t r a , n o n f u a s u o t e m p o p o r t a t o a c o m p i m e n t o . P a r l o d e l l a s a n a t o r i a e d i l i z i a d e l 2 0 0 3 c h e r e s t ò l e t t e r a m o r t a , c a u s a n d o u n e v i d e n t e d a n n o a i t a n t i c a m p a n i c h e s o n o s t a t i v i t t i m e d i q u e l l o c h e n o n e s i s t o a d e f i n i r e u n v e r o e p r o p r i o a b u s o g i u r i d i c o c h e h a c r e a t o u n a c h i a r a d i s p a r i t à t r a i c i t t a d i n i d e l l a n o s t r a r e g i o n e e q u e l l i d e l r e s t o d ’ I t a l i a " . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S e r g i o R a s t r e l l i . " L a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ e m e n d a m e n t o c h e r i a p r e i n f a t t i i t e r m i n i d e l l a s a n a t o r i a d e l 2 0 0 3 - s p i e g a - è u n a t t o d i g i u s t i z i a r i s p e t t o a d u n a R e g i o n e C a m p a n i a g o v e r n a t a a l l o r a d a l l a s i n i s t r a c h e a b b a n d o n ò a s é s t e s s i t a n t i c i t t a d i n i , c o s t r e t t i d a l l a n e c e s s i t à a b i t a t i v a , c h e a v e v a n o p r e s e n t a t o l a d o m a n d a a u t o d e n u n c i a n d o s i e p a g a n d o r e g o l a r m e n t e l e r e l a t i v e o b l a z i o n i . U n p l a u s o d u n q u e a l c a n d i d a t o C i r i e l l i c h e h a a n n u n c i a t o c h e s e v e r r à e l e t t o p r e s i d e n t e , f a r à i n m o d o c h e l a n o r m a v e n a a p p l i c a t a , r i p o r t a n d o u n a s i t u a z i o n e d i e g u a g l i a n z a c h e f i n o a d o g g i n o n c ’ è s t a t a ” .