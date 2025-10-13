R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i n c o n t r o t r a F i c o e D e L u c a , a l l ’ i n s e g n a e s c l u s i v a d i u n p o t e r e m a l a t o d a s a l v a g u a r d a r e , r a p p r e s e n t a l a m o r t e d i o g n i c o e r e n z a . P e r D e L u c a , c h e m a i h a p e r s o o c c a s i o n e p e r d i l e g g i a r e l ’ u o m o d e l M 5 s , e l a s o t t o c u l t u r a d i c u i l o h a s e m p r e r i t e n u t o p o r t a t o r e . M a s o p r a t t u t t o p e r F i c o , c o s t r e t t o a c h i n a r e i l c a p o n e l l a p o l v e r e , p e r b a c i a r e l a p a n t o f o l a d i u n g o v e r n a t o r e i n c a p a c e , c h e i g r i l l i n i h a n n o s e m p r e a v v e r s a t o e d e t e s t a t o ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S e r g i o R a s t r e l l i .