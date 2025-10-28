R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n a p p a r e n z a a v e r e u n g o v e r n a t o r e u s c e n t e d o v r e b b e a v v a n t a g g i a r e l a c o a l i z i o n e d i s i n i s t r a . M a s a p p i a m o c h e i l c o s i d d e t t o c a m p o l a r g o è d i v e n t a t o u n c a m p o d i P a d d e l 2 . 0 : s e f o s s e d a v v e r o c o s ì l a r g o i l c e n t r o s i n i s t r a a v r e b b e l a m a g g i o r a n z a e n o n c e l ’ h a . L ’ u s c e n t e D e L u c a n o n v e d e r i c o n f e r m a t o i l P d c o m e p a r t i t o t r a i n a n t e e q u i n d i n o n m e t t e a f a t t o r c o m u n e i s u o i d i e c i a n n i d i g o v e r n o " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a L ' A r i a c h e T i r a s u l a 7 . " P d e 5 s t e l l e - p r o s e g u e - s e l e s o n o d a t e d i s a n t a r a g i o n e p e r a n n i e l a c a n d i d a t u r a d i F i c o s i g n i f i c a c h e h a n n o p r e v a l s o i p e n t a s t e l l a t i . C i r i e l l i è u n o t t i m o c a n d i d a t o , n o n è s o l o u n p o l i t i c o d i r a z z a , m a a n c h e u n a m m i n i s t r a t o r e c a p a c e , c o m e h a d i m o s t r a t o d a p r e s i d e n t e d e l l a p r o v i n c i a d i S a l e r n o . F i c o i n v e c e n o n h a m a i f a t t o n e m m e n o i l c o n s i g l i e r e d i c i r c o s c r i z i o n e " . " P e r q u a n t o r i g u a r d a i l p r o g r a m m a , i l r e d d i t o d i i n c l u s i o n e è u n a r i s p o s t a g i u s t a p e r s o c c o r r e r e i c i t t a d i n i m e n o a b b i e n t i i n a b i l i a l l a v o r o m e n t r e i l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a e r a u n a r i s p o s t a s b a g l i a t a i n q u a n t o d i s t r i b u i v a s o l d i a n c h e a c h i a v e v a l a p o s s i b i l i t à d i l a v o r a r e . S e n e s o n o a v v a n t a g g i a t i i ' d i v a n i s t i ' , p e r s o n e c h e c o n l a p a g h e t t a d i S t a t o e r a n o a p p a g a t i e n o n c e r c a v a n o l a v o r o " , c o n c l u d e .