R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i n c o n t r o t r a F i c o e D e L u c a n o n n a s c e d a u n p r o g e t t o p e r l a C a m p a n i a , m a d a l t e n t a t i v o d i p r o t e g g e r e u n s i s t e m a d i p o t e r e l o g o r o , c o s t r u i t o i n a n n i d i m a l g o v e r n o d e l P d c o n D e L u c a e d i f i n t a o p p o s i z i o n e d e l M 5 s . È a v v i l e n t e a s s i s t e r e a q u e s t o t e a t r o p o l i t i c o , p r i v o d i r i s p e t t o p e r g l i e l e t t o r i e p e r u n a r e g i o n e c h e a t t e n d e r i s p o s t e v e r e , n o n a c c o r d i d i c o n v e n i e n z a ” . C o s ì i l s e n a t o r e s a n n i t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a D o m e n i c o M a t e r a , c o m p o n e n t e d e l l ’ U f f i c i o d i p r e s i d e n z a d e l S e n a t o . “ N o n c ’ è a l c u n a v i s i o n e s o l o l a p a u r a d i p e r d e r e i l c o n t r o l l o d i u n a p p a r a t o c h e h a b l o c c a t o s v i l u p p o d e l l a n o s t r a t e r r a . S i n c e r a m e n t e , l a C a m p a n i a m e r i t a d i p i ù . C o n E d m o n d o C i r i e l l i e F r a t e l l i d ’ I t a l i a o f f r i a m o u n a p r o s p e t t i v a d i c a m b i a m e n t o r e a l e , b a s a t a s u l a v o r o , c o m p e t e n z a e s e r i e t à ” , c o n c l u d e .