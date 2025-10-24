R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l c o d i c e e t i c o d i F i c o ? M e n o m a l e c h e a b b i a m o l ’ i n c e n e r i t o r e " . " M i p a r e d i c a p i r e c h e l o a b b i a b u t t a t o n e l l a d i s c a r i c a q u e s t o c o d i c e e t i c o . S t a i m b a r c a n d o c o n d a n n a t i e p a r e n t i d i c a m o r r i s t i c o n d a n n a t i . V e d r e m o s e s t a n o t t e a v r à u n s u s s u l t o d i o r g o g l i o . N o i a b b i a m o a l z a t o l ’ a s t i c e l l a , m i p a r e c h e l u i n o n r i e s c a . E r i s c h i a d i i n q u i n a r e i l C o n s i g l i o r e g i o n a l e " . C o s ì F u l v i o M a r t u s c i e l l o , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , r i s p o n d e n d o a i g i o r n a l i s t i a d A v e r s a .