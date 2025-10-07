R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l c e n t r o d e s t r a i n q u e s t e s e t t i m a n e n o n s a r à l a d i s c a r i c a d e l c e n t r o s i n i s t r a . V e d o u n a f o l l a d i i m p r e s e n t a b i l i a l l e p o r t e d e l l a c o a l i z i o n e c h e v o r r e b b e r o e s s e r e c a n d i d a t i d o p o a v e r l e t r o v a t e c h i u s e a l t r o v e . M i s p i a c e p e r l o r o , m a n o n s a r à c o s ì " . C o s ì F u l v i o M a r t u s c i e l l o , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a . " O g n i s e g r e t a r i o r e g i o n a l e h a l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a p r o p r i a l i s t a - p r o s e g u e - m a o g n i l i s t a a p p a r e n t a t a e o g n i c a n d i d a t o i n q u e l l a l i s t a d e v e e s s e r e a c c e t t a t o d a t u t t i i s e g r e t a r i . L a l i s t a d e l p r e s i d e n t e d e v e c o n t e n e r e e s p r e s s i o n i d e l l a s o c i e t à c i v i l e e n o n p u ò e s s e r e i l l a z z a r e t t o d o v e d a r e r i c o v e r o a g l i i m p r e s e n t a b i l i d i A v e l l i n o o B e n e v e n t o " . " L o d i c o c o n f r a n c h e z z a : n o n c i p u ò e s s e r e p o s t o n e l c e n t r o d e s t r a p e r F e s t a , e x s i n d a c o d i A v e l l i n o , n é p e r i l p a r t i t o d i M a s t e l l a s e i n t e n d e c a n d i d a r e p a r e n t i . S e v o g l i o n o c a n d i d a r s i , l o f a c c i a n o i n F r a t e l l i d ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .