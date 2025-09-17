R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l c e n t r o d e s t r a c a m p a n o è c o m e l ’ e s e r c i t o m a c e d o n e a l l a b a t t a g l i a d i G a u g a m e l a d e l 3 3 1 a v a n t i C r i s t o : c ’ è i m p a z i e n z a d i c o m i n c i a r e . C o m e i m a c e d o n i a l c o m a n d o d i A l e s s a n d r o M a g n o a t t e n d e v a n o c o n f r e n e s i a i l s e g n a l e p e r d a r e i n i z i o a l l o s c o n t r o , c o s ì n o i s i a m o p r o n t i e a s p e t t i a m o s o l o i l s e g n a l e . U n s e g n a l e c h e n o n è p i ù r i n v i a b i l e ” . L o d i c h i a r a F u l v i o M a r t u s c i e l l o , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a .