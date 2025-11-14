R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s f i d a c h e a b b i a m o d a v a n t i è q u e l l a d e l g o v e r n o d e i r i s u l t a t i , u n a v o l t a c h e i c i t t a d i n i c i h a n n o d a t o f i d u c i a l a r e s p o n s a b i l i t à c h e a b b i a m o è n o n d e l u d e r l i e r i s p o n d e r e c o n i r i s u l t a t i . C i t o B e r l u s c o n i p e r c h é d o b b i a m o s e m p r e r i n g r a z i a r l o , a l u i s e m p r e l a n o s t r a s t i m a , c i i n s e g n a v a c h e l a p o l i t i c a è l a m o r a l i t à d e l f a r e . N o i a b b i a m o p r o m e s s o c i n q u e p u n t i e l i v o g l i a m o r e a l i z z a r e . E ' t a l m e n t e e v i d e n t e c h e c ' è u n a d i f f e r e n z a t r a i l c e n t r o d e s t r a c h e v i n c e l a s f i d a d e l g o v e r n o e q u e l l o c h e a b b i a m o v i s s u t o n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i i n C a m p a n i a . S i a m o d i f r o n t e a l p a r a d o s s o : i p r i m i a b o c c i a r e i l g o v e r n o d i s i n i s t r a d i q u e s t a r e g i o n e s o n o g l i s t e s s i p r o t a g o n i s t i d i s i n i s t r a . D e L u c a n o n p a r l a c o n F i c o , M a n f r e d i n o n p a r l a c o n D e L u c a . ' F i c o è u n n u l l a f a c e n t e ' , s a p e t e c h i l ' h a d e t t o ? D e L u c a . E M a n f r e d i p a r l a d i D e L u c a a l l o s t e s s o m o d o . U n n u l l a f a c e n t e v i e n e c a n d i d a t o a g o v e r n a r e l a C a m p a n i a " . I n v e c e , " p e r n o i l ' u n i t à n o n è f o r m a l e , s i a m o i n s i e m e d a 3 0 a n n i " . C o s ì i l l e a d e r d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i , d u r a n t e i l c o m i z i o u n i t a r i o d e l c e n t r o d e s t r a a N a p o l i p e r l e r e g i o n a l i i n C a m p a n i a . " I l t e r m o v a l o r i z z a t o r e d i A c e r r a - p r o s e g u e - F i c o l o v u o l e c h i u d e r e o l o l a s c i a a p e r t o ? E ' c o e r e n t e o n o ? A l l a f i n e d e v i d i r e c h e v u o i f a r e , s e s e i c o e r e n t e d o v r e s t i c h i u d e r l o . E p o i ? " . " I l d i r i t t o a l l a s a l u t e n o n p u ò a s p e t t a r e . P o s s i b i l e c h e i l g o v e r n o c e n t r a l e m e t t e a d i s p o s i z i o n e l e r i s o r s e p e r r i d u r r e l e l i s t e d ' a t t e s a , a n c h e i n q u e s t a f i n a n z i a r i a 7 , 4 m i l i a r d i i n p i ù p e r l a s a n i t à , e l a C a m p a n i a è a n c o r a c o m m i s s a r i a t a e i s o l d i n o n s o n o s t a t i u s a t i ? " . " P r o d i e S c h l e i n d i c o n o c h e n o n f a c c i a m o n i e n t e , m a o g g i c h i h a r i n n o v a t o i l c o n t r a t t o d e g l i i n s e g n a n t i ? C h i p a s s a d a l l e p a r o l e a i f a t t i ? " . " S i a m o s t a t i s e m p r e c o n t r o i l r e d d i t o d i C i t t a d i n a n z a p e r c h é è i n a c c e t t a b i l e p e n s a r e c h e a l n o r d v o g l i a n o i l l a v o r o e a s u d u n ' e l e m o s i n a , c ' è i l d i r i t t o a u n s a l a r i o g i u s t o n o n a u n s a l a r i o m i n i m o . A b b i a m o l a n c i a t o u n a s f i d a a L a n d i n i , n u o v o l e a d e r d e l l a s i n i s t r a : v u o l e d a v v e r o a l z a r e g l i s t i p e n d i ? A n t i c i p i i l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i n a z i o n a l i e u s i l a t a s s a a g e v o l a t a a l 5 % c h e a b b i a m o m e s s o a d i s p o s i z i o n e " . " E d m o n d o C i r i e l l i h a a c c e t t a t o u n a s f i d a i m p o r t a n t e , n o n d e l e g a r e a n e s s u n o s e n o n a l l a n o s t r a s e r i e t à e c o n c r e t e z z a , i l f u t u r o d e l l a C a m p a n i a e q u e l l o d i t u t t i " , c o n c l u d e .