R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ E ’ s t r a o r d i n a r i o i l d a t o p u b b l i c a t o d a P o r t a a P o r t a . C i r i e l l i i n m e n o d i 2 0 g i o r n i h a r e c u p e r a t o o l t r e 1 2 p u n t i s u F i c o . S i p e r c e p i s c e l ’ e n t u s i a s m o i n t u t t i i t e r r i t o r i d e l l a r e g i o n e . E ’ e s p l o s o l ’ e n t u s i a s m o e l a v o g l i a d i c a m b i a m e n t o d e l p o p o l o c a m p a n o , c h e s a c h e C i r i e l l i è l a p e r s o n a g i u s t a m e n t r e F i c o è i l t r i o n f o d e l l ’ i n c o e r e n z a e d e l l ’ i n c a p a c i t à . L o r i c o n o s c o n o a n c h e l e p e r s o n e i n t e l l e t t u a l m e n t e o n e s t e d i c e n t r o s i n i s t r a . S i a m o p r o n t i p e r l ’ a g g a n c i o e i l s o r p a s s o ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a .