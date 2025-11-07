Roma, 7 nov. (Adnkronos) - E straordinario il dato pubblicato da Porta a Porta. Cirielli in meno di 20 giorni ha recuperato oltre 12 punti su Fico. Si percepisce lentusiasmo in tutti i territori della regione. E esploso lentusiasmo e la voglia di cambiamento del popolo campano, che sa che Cirielli è la persona giusta mentre Fico è il trionfo dellincoerenza e dellincapacità. Lo riconoscono anche le persone intellettualmente oneste di centrosinistra. Siamo pronti per laggancio e il sorpasso. Così il senatore di Fratelli dItalia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.