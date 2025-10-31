R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n C a m p a n i a s i a m o a g l i u l t i m i g i o r n i d i P o m p e i . A 2 0 g i o r n i d a l v o t o l a r e g i o n e a d o t t a i l p r e l i m i n a r e d i p i a n o p a e s a g g i s t i c o r e g i o n a l e , u n a p o r c h e r i a c l i e n t e l a r e s e n z a v e r g o g n a . H a n n o p a u r a , s o n o t e r r o r i z z a t i d a l s o r p a s s o d i C i r i e l l i e D e L u c a s i è r i d o t t o a f a r e i l v a s a v a s a d i F i c o , S c h l e i n e c h i u n q u e p a s s a d a l c a m p o s a n t o . S o n o i m m e m o r i d i q u e l l o c h e s i s o n o d e t t i a d d o s s o l ’ u n o c o n l ’ a l t r o e d o r a s i s t r i n g o n o i n i p o c r i t i a b b r a c c i d o v e o g n u n o t r a d i s c e s e s t e s s o " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a .