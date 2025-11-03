R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i F i c o c i r a c c o n t a c h e h a u n a c o a l i z i o n e c o m p a t t a . A q u e s t a a f f e r m a z i o n e r i d o n o a n c h e g l i a n i m a l i m u n i t i d i b e c c o . M a F i c o r i c o r d a d i q u a n d o i 5 S t e l l e u r l a v a n o m a i c o n i l P d , a l g o v e r n o s o l o s e s u p e r i a m o d a s o l i i l 5 0 % e a l t r e a m e n i t à . M a F i c o l o s a c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e n o n h a n n o u n ' a l l e a n z a d e f i n i t a e s a n c i t a n e a n c h e p e r i l f u t u r o ? D a c a m p o l a r g o a c o m p o s a n t o è u n a t t i m o e s a r à p r o p r i o l a s u a s c o n f i t t a a d e t e r m i n a r e q u e s t o " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a .