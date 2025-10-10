R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n a u g u r a n d o , i n s i e m e a l l ' o n o r e v o l e M a r t u s c i e l l o e a g l i a l t r i p a r l a m e n t a r i e d i r i g e n t i d e l l a C a m p a n i a , l a n u o v a s e d e r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a a N a p o l i , p o t r e m o d i m o s t r a r e c o m e i l n o s t r o m o v i m e n t o s i a i n c r e s c i t a a n c h e c o n t a n t e i m p o r t a n t i n u o v e a d e s i o n i , t r a c u i q u e l l a d e l l ' a s s e s s o r e C a p u t o e d e l l ' o n o r e v o l e B i c c h i e l l i c h e , c o n t a n t i a l t r i a m m i n i s t r a t o r i e d e s p o n e n t i d e l t e r r i t o r i o e i l c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e Z a n n i n i , s t a n n o r e n d e n d o s e m p r e p i ù f o r t e F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a , c o s ì c o m e è a v v e n u t o i n a l t r e r e g i o n i " . C o s ì i l s e n a t o r e M a u r i z i o G a s p a r r i , r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e E n t i L o c a l i d i F o r z a I t a l i a . " S i a m o d e t e r m i n a n t i p e r i l s u c c e s s o d e l c e n t r o d e s t r a . S i a m o c r e s c i u t i a d A o s t a , n e l l e M a r c h e e i n m a n i e r a s f o l g o r a n t e i n C a l a b r i a - p r o s e g u e - c o n i l s u c c e s s o d i R o b e r t o O c c h i u t o e d e l l e n o s t r e l i s t e . F o r z a I t a l i a è s e m p r e p i ù p r o t a g o n i s t a d e l d i b a t t i t o p o l i t i c o e d h a d i m o s t r a t o n o n s o l o d i s a p e r f a r e t e s o r o d e g l i i n s e g n a m e n t i d i S i l v i o B e r l u s c o n i , m a d i d a r e u n a p r o s p e t t i v a a u n ' a r e a l i b e r a l e e m o d e r a t a c h e è i n d i s p e n s a b i l e n e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a . I l m o n d o d e l l e c a t e g o r i e , l e r e a l t à d e l t e r r i t o r i o , g l i e s p o n e n t i d e g l i e n t i l o c a l i g u a r d a n o c o n s e m p r e m a g g i o r e a t t e n z i o n e a F o r z a I t a l i a " . " D o m a n i a N a p o l i , q u i n d i , c o n t r i b u i r e m o a d a v v i a r e u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e m o l t o i m p o r t a n t e . L a c o a l i z i o n e d i s i n i s t r a s i s b i l a n c i a s e m p r e d i p i ù , a n d a n d o c o n e s p o n e n t i g r i l l i n i a c a r a t t e r i z z a r s i i n m o d o n e g a t i v o . C o n l a p o l i t i c a d e i n o , c o n l a v o l o n t à d i c h i u d e r e i t e r m o v a l o r i z z a t o r i , c o n u n a s e r i e d i i p o t e s i n e g a t i v e c h e s o n o i l c o n t r a r i o d i q u e l l o c h e s e r v e a l l a C a m p a n i a , a l S u d , a t u t t a l ' I t a l i a , o v v e r o c r e s c i t a , i m p r e s a , s v i l u p p o , o c c u p a z i o n e . D o m a n i r i l a n c e r e m o c o n c h i a r e z z a l ' a z i o n e p o l i t i c a c h e d a M i l a n o , c o n p r o p o s t e m o l t o i m p o r t a n t i , a l l ' e s t r e m o S u d , s t i a m o s v o l g e n d o s o t t o l a g u i d a s a g g i a e o p e r o s a d i A n t o n i o T a j a n i " , c o n c l u d e .