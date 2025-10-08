R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a s c e l t a d e l v i c e m i n i s t r o E d m o n d o C i r i e l l i c o m e c a n d i d a t o p r e s i d e n t e p e r i l c e n t r o d e s t r a a l l e r e g i o n a l i i n C a m p a n i a r a p p r e s e n t a u n ’ o t t i m a n o t i z i a n e l s e g n o d i u n a c o a l i z i o n e c o e s a , f o r t e e c r e d i b i l e . U n a c a n d i d a t u r a u n i t a r i a , b a s a t a s u l l a c o n v e r g e n z a d e l l e f o r z e p o l i t i c h e i n t o r n o a d u n p r o f i l o a u t o r e v o l e c a p a c e d i r a p p r e s e n t a r e l e i s t a n z e d i d i s c o n t i n u i t à e r i l a n c i o d e l l a C a m p a n i a e d i o f f r i r e u n m o d e l l o d i g o v e r n o a l t e r n a t i v o a l l a s i n i s t r a , o r m a i l o g o r a t a , a u t o r e f e r e n z i a l e e m a s s i m a l i s t a " . C o s ì i l d e p u t a t o c a m p a n o d i F o r z a I t a l i a T u l l i o F e r r a n t e , s o t t o s e g r e t a r i o a l M i t . " È i l m o m e n t o d i r e s t i t u i r e a l l a n o s t r a r e g i o n e i l r u o l o d a p r o t a g o n i s t a c h e l e s p e t t a , r i m e t t e n d o i n p i e d i l a s a n i t à , r i d a n d o o s s i g e n o a l l e f o r z e p r o d u t t i v e , i n v e s t e n d o s u l l e i n f r a s t r u t t u r e e a r c h i v i a n d o m a l a p o l i t i c a e c l i e n t e l e . F o r z a I t a l i a , c o n l a q u a l i t à d e l l e s u e p r o p o s t e p r o g r a m m a t i c h e , l e s u e l i s t e a l t a m e n t e c o m p e t i t i v e e l a s u a c a p a c i t à d i a t t r a r r e i v o t i d e l c e n t r o m o d e r a t o , s a r à d e c i s i v a p e r l a v i t t o r i a d e l c e n t r o d e s t r a i n C a m p a n i a e p e r u n a n u o v a s t a g i o n e d i c r e s c i t a d e i n o s t r i t e r r i t o r i " , c o n c l u d e .