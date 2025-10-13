R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i d e g l i e s p o n e n t i d e l P d , e f i n a n c h e q u e l l i d e l l ’ U s i g r a i , s u u n ’ i p o t e t i c a c a n d i d a t u r a d e l l ’ e x d i r e t t o r e d e l t g 2 e o g g i c o r r i s p o n d e n t e R a i a P a r i g i , G e n n a r o S a n g i u l i a n o , c o n f e r m a n o i l d o p p i o p e s i s m o d e l l a s i n i s t r a e l a s o l i t a d o p p i a m o r a l e . I n f a t t i , c h i s s à p e r c h é l e l o r o v o c i c r i t i c h e n o n l e a b b i a m o a s c o l t a t e q u a n d o a c a n d i d a r s i e r a n o a l t r e t t a n t i i m p o r t a n t i g i o r n a l i s t i d e l S e r v i z i o p u b b l i c o : B a d a l o n i , S a s s o l i , G i u l i e t t i , A n n u n z i a t a , M a r r a z z o … E l ’ e l e n c o p o t r e b b e a l l u n g a r s i , a c o n f e r m a c h e p e r l a s i n i s t r a l ’ a n o m a l i a è s o l t a n t o q u a n d o s i c a n d i d a n o i g i o r n a l i s t i n o n a l l i n e a t i . S e n e f a c c i a n o u n a r a g i o n e . E ’ l a d e m o c r a z i a , b e l l e z z a " . C o s ì i d e p u t a t i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a F r a n c e s c o F i l i n i e A u g u s t a M o n t a r u l i , r i s p e t t i v a m e n t e c a p o g r u p p o e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a R a i .