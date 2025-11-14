R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a l i b e r t à d e l l a C a m p a n i a è s t a t a p e r t r o p p o t e m p o p r i g i o n i e r a d e l c l i e n t e l i s m o , d e l l e p r o m e s s e e d e g l i s p r e c h i . O g g i q u e s t a r e g i o n e p u ò r i a l z a r s i , l o p u ò f a r e " g r a z i e " a l c e n t r o d e s t r a e i l n o s t r o c a n d i d a t o p r e s i d e n t e E d m o n d o C i r i e l l i . E ' u n a C a m p a n i a d e l l a r i s c o s s a , c h e g u a r d a a l f u t u r o e n o n s i a r r e n d e . L ' U d c f a r à l a s u a p a r t e , l o f a r à p e r i p i ù f r a g i l i , p e r l a f a m i g l i a , s u l l a s a n i t à e l a s a l u t e " . C o s ì A n t o n i o D e P o l i , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e d e l l ' U d c , d u r a n t e i l c o m i z i o u n i t a r i o d e l c e n t r o d e s t r a a N a p o l i p e r l e r e g i o n a l i i n C a m p a n i a . " O g g i D e L u c a - p r o s e g u e - q u e s t a r e g i o n e c e l ' h a p o r t a t a a l l a c a r i t à . S e n z a l a v o r o n o n c ' è d i g n i t à , l e p o l i t i c h e s u l l a v o r o " s o n o f o n d a m e n t a l i . C o m e " h a f a t t o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i c h e h a p o r t a t o m i l i o n i d i p o s t i d i l a v o r o i n I t a l i a , c i h a f a t t o r e n d e r e p a r t e c i p i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , o g g i s i a m o i n p r i m a f i l a " . " P o c h e s e t t i m a n e f a i l c e n t r o s i n i s t r a g u f a v a d i c e n d o c h e n o n c ' e r a a l c u n a p o s s i b i l i t à " d i v i t t o r i a , " o g g i i n v e c e h a n n o p a u r a d i n o i . C o n i l c e n t r o d e s t r a e C i r i e l l i c a m b i e r e m o i l f u t u r o d i q u e s t a r e g i o n e " , c o n c l u d e .