R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P r e n d e o r m a i f o r m a e s o s t a n z a c i ò c h e a n d i a m o r a c c o n t a n d o d a s e t t i m a n e . I l p a t t o d i p o t e r e F i c o - D e L u c a s i c o n c r e t i z z a e d i m o s t r a l a s a l d a t u r a t r a l ' a s s i s t e n z i a l i s m o p i ù r e t r i v o d e i 5 S t e l l e e i l c l i e n t e l i s m o d i s t a m p o l o t t i z z a t o r i o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o . Q u e s t a f o t o g r a f i a u m i l i a n t e p e r i l p o p o l o c a m p a n o p u ò e s s e r e d i f a t t o a r c h i v i a t a i l 2 3 e 2 4 n o v e m b r e d a i n o s t r i c o n c i t t a d i n i c h e h a n n o u n ' o c c a s i o n e u n i c a , v o l t a r e p a g i n a s o s t e n e n d o E d m o n d o C i r i e l l i a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a " . C o s ì M a r c o C e r r e t o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a .