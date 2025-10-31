R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n s i e m e a l s o t t o s e g r e t a r i o a l l ’ A g r i c o l t u r a P a t r i z i o G i a c o m o L a P i e t r a , e a l c o l l e g a G i m m i C a n g i a n o , a b b i a m o v i s i t a t o a l c u n e e c c e l l e n z e a g r i c o l e d e l l a p r o v i n c i a d i C a s e r t a . P r e s s o D e l t a f i n a S p a a F r a n c o l i s e , r e a l t à l e a d e r n e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l t a b a c c o , a b b i a m o i n c o n t r a t o l a g o v e r n a n c e a z i e n d a l e e u n a d e l e g a z i o n e d i p r o d u t t o r i , a f f r o n t a n d o i n s i e m e a q u e s t i i t e m i l e g a t i a l l a f i l i e r a t a b a c c h i c o l a e a l l a n u o v a d i s c i p l i n a s u i f l u s s i d i m a n o d o p e r a s t a g i o n a l e , r e s a p i ù f l e s s i b i l e d a l g o v e r n o M e l o n i . S u c c e s s i v a m e n t e , a l l e F a t t o r i e G a r o f a l o d i C a p u a , i l s o t t o s e g r e t a r i o h a i l l u s t r a t o l e o p p o r t u n i t à d e i c o n t r a t t i d i f i l i e r a , c o n u n a d o t a z i o n e d i o l t r e 1 , 2 m i l i a r d i d i e u r o g r a z i e a l l ’ a z i o n e d e l m i n i s t r o L o l l o b r i g i d a , a b e n e f i c i o d i p r o d u z i o n i d ’ e c c e l l e n z a c o m e l a m o z z a r e l l a d i b u f a l a c a m p a n a D o p . P r e s s o l ’ O r t o f r u t t i c o l a D e l P o n t e d i B e l l o n a s i è d i s c u s s o d e l r a f f o r z a m e n t o d e l r u o l o d e l l e O P e d e l l ’ a t t u a z i o n e d e l l a d i r e t t i v a s u l l e p r a t i c h e s l e a l i , g r a z i e a l c o n t r i b u t o d i I s m e a n e l l a d e t e r m i n a z i o n e d e i c o s t i m e d i d i p r o d u z i o n e " . C o s ì M a r c o C e r r e t o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a . " L a g i o r n a t a s i è c o n c l u s a p r e s s o P o n t e R e a l e S p a a C i o r l a n o , d o v e è s t a t o e v i d e n z i a t o i l s u c c e s s o d e l l a m i s u r a A g r i s o l a r e , c h e h a c o n s e n t i t o a m o l t e a z i e n d e z o o t e c n i c h e d i r i d u r r e i c o s t i e n e r g e t i c i e m i g l i o r a r e l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a d e l l e s t e s s e . I n p r o v i n c i a d i C a s e r t a s i p e r c e p i s c e u n a n u o v a f i d u c i a e l a v o l o n t à d i c o s t r u i r e u n ’ a g r i c o l t u r a m o d e r n a , s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v a . C o n i l s o s t e g n o d e l g o v e r n o M e l o n i , d e l m i n i s t r o L o l l o b r i g i d a e i l l a v o r o d e l l e n o s t r e i m p r e s e , s i a p r e u n a f a s e d i c r e s c i t a e d i c o n c r e t e z z a c h e a c c o m p a g n e r à l a c a n d i d a t u r a d i E d m o n d o C i r i e l l i a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a " , c o n c l u d e .