R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e l e f a n t e n e l l a s t a n z a d i q u e s t a c a m p a g n a e l e t t o r a l e c a m p a n a è s i c u r a m e n t e i l p r o g r a m m a e l e t t o r a l e d i F i c o e d e l c a m p o l a r g o . P o c h i p u n t i , c o n f u s i , c o n t r a d d i t t o r i , s u p e r f i c i a l i e s c i a t t i , i n p i e n o s t i l e g r i l l i n o . A p p r e n d i a m o c h e s t a a g i t a n d o l o s p a u r a c c h i o d e l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a , n o n o s t a n t e a l l e p o l i t i c h e , a l p u n t o 6 , p a v e n t a s s e r o l a r e a l i z z a z i o n e d e l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a s o l i d a l e " . C o s ì M a r c o C e r r e t o , d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a . " R i d i c o l o p o i l ’ a t t a c c o c h e c i h a m o s s o - p r o s e g u e - s o s t e n e n d o c h e n o i s a r e m m o o s t a g g i o d e g l i a l l e a t i e a m i c i d e l l a L e g a . È p r o p r i o a l l a L e g a c h e F i c o d o v r e b b e b a c i a r e d o v e c a m m i n a n o , i n q u a n t o f u e l e t t o P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a p r o p r i o g r a z i e a i l o r o v o t i . S e n z a l a L e g a , s a r e b b e f i n i t o n e l d i m e n t i c a t o i o c o m e l a q u a s i t o t a l i t à d e i s u o i c o l l e g h i " . " D o p o l ’ a p p o g g i o d i u n e x b r i g a t i s t a r o s s o , i l r i f i u t o d i a l z a r e l e p e n s i o n i a i c a m p a n i , i l d i n i e g o a l c o n d o n o n o n o s t a n t e l u i p e r p r i m o n e a b b i a a b b o n d a n t e m e n t e u s u f r u i t o , d o p o l a b a r c a d i l u s s o d a g l i a l t i c o s t i d i m a n u t e n z i o n e o r m e g g i a t a a m e n o d i 5 0 e u r o a l m e s e a N i s i d a , o g g i è i l t u r n o d e l l a m e m o r i a s c a r s a c o n t a n t o d i s p u t i n e l p i a t t o d o v e h a m a n g i a t o . F o r t u n a t a m e n t e , q u a n d o E d m o n d o C i r i e l l i s a r à g o v e r n a t o r e d e l l a C a m p a n i a , c i l a s c e r e m o a l l e s p a l l e q u e s t a t r i s t e p a g i n a d i d i l e t t a n t i s m o m o r a l e e p o l i t i c o " , c o n c l u d e .