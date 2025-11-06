R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P o r t a a P o r t a c o n f e r m a q u a n t o c h i v i v e i t e r r i t o r i g i à s a p e v a . I l c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a , E d m o n d o C i r i e l l i , i n v e n t i g i o r n i h a g u a d a g n a t o 1 2 p u n t i s u l c a n d i d a t o F i c o , e s p r e s s i o n e i n v e c e d i a c c o r d i d i p a l a z z o e f e u d a l i p o r t a t i a v a n t i f r a D e L u c a , P d e 5 S t e l l e . O v u n q u e a n d i a m o , è u n b a g n o d i f o l l a e d i e n t u s i a s m o p e r C i r i e l l i . L a s f i d a è p i ù a p e r t a c h e m a i , l ' e s i t o n o n è s c o n t a t o e l e s o r p r e s e s o n o d i e t r o l ' a n g o l o . C h i h a m a l g o v e r n a t o l a n o s t r a r e g i o n e n o n d o r m a s o n n i t r a n q u i l l i . C o n C i r i e l l i , s i a m o p r o n t i a l t e s t a a t e s t a e p o i a s u p e r a r e i l c e n t r o s i n i s t r a c h e o r a m a i n o n v u o l e p i ù n e s s u n o " . C o s ì M a r c o C e r r e t o , d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a .